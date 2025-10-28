Il miglior negozio di formaggi è la ’boutique’ di Giovanni Gazzini

Il negozio ‘Boutique del formaggio e salume’ di Giovanni Gazzetti è stato premiato agli ’Italian Cheese Awards’. Grande soddisfazione per il commerciante scandianese Gazzetti per il riconoscimento di prestigio: il suo storico negozio è stato premiato come miglior ‘cheese shop’ d’Italia alla decima edizione degli Italian Cheese Awards, la manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze casearie del Paese. A Bergamo si è tenuta la cerimonia di premiazione al termine di un lungo percorso di selezione che ha portato a individuare i migliori formaggi italiani in dieci categorie con tre finalisti per ciascuna.

Oltre ai riconoscimenti dedicati ai singoli formaggi, l’evento assegna ogni anno alcuni premi speciali tra cui quello alla latteria dell’anno, al grande produttore, al miglior formaggio dell’anno e al miglior negozio di formaggi. Quest’ultimo è stato conquistato dall’attività scandianese di Gazzetti che da oltre 40 anni rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dei prodotti di qualità. Gazzetti ricorda che il negozio è "nato 42 anni fa: avevo ventun anni quando l’ho fondato. Nel 1989 è entrata a far parte dell’attività anche mia moglie Elisabetta Braglia. Da allora ci siamo sempre impegnati per proporre ai nostri clienti formaggi, salumi e vini di eccellenza assoluta, selezionati tra le migliori produzioni mondiali".

Nel presentare il premio, il presidente dell’agenzia organizzatrice ha voluto ricordare anche Scandiano e il suo illustre concittadino Matteo Maria Boiardo, sottolineando come la tradizione e la cultura del territorio restino un simbolo di qualità e passione italiana. Tra i protagonisti della rassegna c’è stato pure lo stesso Gazzetti che ha fatto parte della giuria nazionale composta da dodici esperti chiamati a decretare i vincitori. "Sono molto contento – evidenzia Giovanni Gazzetti – per il premio ottenuto che valorizza il mio negozio situato nel centro di Scandiano. Grandi produttori di formaggio hanno partecipato all’evento che si è svolto domenica 26 ottobre. Un’esperienza molto utile per la mia attività".

m. b.Nelle foto: Giovanni Gazzetti col riconoscimento e la premiazione sul palco