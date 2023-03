Il minibù H farà più ore "Aiuta chi va in ospedale, evitate di ostacolarlo"

Il minibù H amplia la fascia oraria e cambia percorso all’interno dell’area ospedaliera. Per andare incontro ai bisogni della cittadinanza e ai tanti professionisti del Santa Maria Nuova che hanno turni in varie fasce orarie, da lunedì 20 marzo il mezzo cambierà tempistiche e tragitto. Per il buon funzionamento del servizio, si ricorda comunque che è necessario che le corsie di percorrenza interne all’area dell’ospedale siano sgombre e non occupate da veicoli che, sostando impropriamente, impediscono il passaggio. Si invita la cittadinanza tutta a collaborare ponendo attenzione al rispetto degli spazi per favorire un servizio prezioso per la mobilità di tante persone.