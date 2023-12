Il Ministero: "Nessuna infiltrazione mafiosa"

Nessuna infiltrazione mafiosa nel comune di Casina, è finito l’incubo anche per il sindaco Stefano Costi che per sei mesi ha avuto nella sede municipale gli ispettori della Commissione nominata dall’allora prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, che hanno passato al vaglio le pratiche di loro interesse, risultato: tutti gli atti sono risultati chiari e trasparenti. Pertanto Casina chiude con Roma il capitolo dei sospetti: "Nessuna infiltrazione mafiosa". Nessuna presenza della criminalità organizzata in Comune: l’altra sera nel corso della seduta del Consiglio comunale il sindaco Stefano Costi ha comunicato di avere ricevuto dal Ministero dell’Interno la comunicazione ufficiale relativa alla conclusione del procedimento avviato lo scorso marzo dal prefetto Rolli. La firma del ministro dell’Interno Piantedosi sul decreto di conclusione del procedimento è del 20 novembre. La comunicazione ufficiale al Comune di Casina è giunta 10 giorni dopo, con il sindaco Stefano Costi che ne ha dato l’annuncio nel corso del Consiglio dell’altra sera. "Gli elementi complessivamente emersi non presentano la necessaria congruenza", ha riferito il sindaco riportando quello che stava scritto nel documento del Viminale, rispetto all’ipotesi di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il lavoro della Commissione istituita dalla Prefettura lo scorso marzo non ha fatto dunque emergere nessun aspetto, tale da portare allo scioglimento dell’ente comunale. Finalmente è arrivata la notizia ufficiale. Un finale che commento con soddisfazione il primo cittadino del Comune di Casina. "Siamo molto sollevati – afferma Costi – anche se eravamo fiduciosi nel nostro lavoro e in quello dei nostri dipendenti e collaboratori. Sono di quelle cose a cui non siamo abituati e che un po’ ti sconvolgono, ti tolgono la serenità per cui fino a che non si concludono ti lasciano con il pensiero fisso. Non ho dei sassolini da togliermi dalle scarpe anche perché la vicenda non é stata strumentalizzata da altre forze politiche, a cui voglio rendere merito. In questi sei mesi il lavoro dell’amministrazione comunale è andato avanti. Abbiamo lavorato anche su nuovi progetti, come quello della scuola media, già appaltato, per un importo di circa due milioni di euro con finanziamento del Pnrr, i cui lavori partiranno a breve. Adesso riprendiamo il nostro lavoro con più serenità, perché l’accusa era pesante".

La prefettura di Reggio Emilia aveva emesso nel dicembre 2022 un’interdittiva antimafia nei confronti della ditta edile di Tommaso Manfreda, assessore ai lavori pubblici del comune di Casina. Lo stesso Manfreda successivamente si era dimesso sia dal Consiglio che dalla giunta. Lo scorso settembre all’azienda era stato dato il via libera per il ritorno al lavoro sotto il controllo di un amministratore giudiziario per un tempo di 18 mesi.

Settimo Baisi