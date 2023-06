"Il ministro aiuti Ilaria Sassone"

I parlamentari reggiani Andrea Rossi e Ilenia Malavasi (Pd) hanno depositato un’interrogazione al Ministro degli Esteri per chiedere di attivarsi "per sostenere la posizione di Ilaria Sassone e del figlio Leonardo, per far rispettare le pronunce a loro favore, consentendo al bimbo di tornare in Italia, e perché sia fatta giustizia una volta per tutte". Il caso ha avuto inizio sei anni fa, con la mamma di Novellara costretta a vivere distante dal figlio, portato illecitamente in Turchia dall’ex marito, un cittadino tedesco domiciliato in terra turca. Il governo italiano si sta occupando da tempo della vicenda, scontrandosi però con le leggi turche sulla definizione delle sentenze, finora favorevoli a Ilaria ma non esecutive.