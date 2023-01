Il ministro Ciriani per il Governo

Come noto sarà Luca Ciriani l’ospite d’onore della celebrazione del 7 gennaio in città. Ministro per i rapporti con il Parlamento, il 55enne di Pordenone è stato il prescelto della premier Giorgia Meloni (con cui condivide il partito di appartenenze, Fratelli d’Italia) dopo le polemiche politiche che avevano infiammato la storica celebrazione. Il sindaco Luca Vecchi infatti aveva invitato direttamente Meloni all’evento ("Forse sono il primo sindaco Pd in Italia ad averlo fatto" aveva ribadito il primo cittadino), che però aveva declinato. Al suo posto era stato inizialmente ‘designato’ il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, scatenando la bagarre: "Non è la sagra di paese, mandino un ministro" la secca replica di Vecchi, nel ricordare come "da quando sono sindaco si sono alternati capi di Stato, di Governo e presidenti delle Camere. Mi auguro ci possano essere le condizioni per avere a Reggio quantomeno un ministro, altrimenti ci organizzeremo diversamente". Così la scelta di Meloni è ricaduta su Luca Ciriani; un ministro per l’appunto. Anche se alla fine Bignami domani sarà regolarmente in platea.