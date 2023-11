Il ministro Nordio: "Sulla Cmr accertamenti sono ancora in corso"

"Non si ravvisano al momento condotte o omissioni suscettibili di rilievo disciplinare", "la durata delle indagini deriva da difficoltà oggettive non imputabili agli uffici giudiziari" e "gli accertamenti sono ancora in corso, sono coperti da segreto" e "non vi sono le condizioni per attivare gli ispettori". Nulla di nuovo, rispetto ai mesi scorsi, dalle parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella risposta all’interrogazione della parlamentare leghista Laura Cavandoli sulla situazione del "crac" della Cmr, la Cooperativa muratori Reggiolo, avvenuta oltre 11 anni fa. L’interrogazione ha preso spunto dall’esposto che nell’estate dello scorso anno alcuni ex soci della Cmr hanno presentato alla Procura reggiana, segnalando presunte irregolarità nelle procedure del concordato. Si parla di "operazioni preliminari di natura finanziaria non legittime e speculative attuate a nostra insaputa, tali da condizionare la procedura successiva".

La proposta di concordato ai creditori prevedeva il rimborso del 100% ai privilegiati in tre anni e del 67% ai chirografari, (soci compresi) entro il 2019. Ma la situazione si è manifestata in modo alquanto diverso. Solo una parte della somma è finita ai creditori, grazie a un’operazione di Legacoop che ha permesso di rimborsare il 40% delle somme. Ma restano ancora cifre evidenti attese dai creditori, in alcuni casi con enormi problemi.