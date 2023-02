"Il ministro Valditara si dimetta subito"

"Il ministro Valditara si dimetta". È il grido univoco contenuto in un documento approvato in Consiglio Comunale con 23 voti favorevoli (Pd, +Europa, Europa Verde, M5S, Reggio E’, Coalizione Civica) con un ordine del giorno urgente proposto dalla maggioranza riguardo alla nota vicenda del pestaggio avvenuto a Firenze, fuori dal liceo ‘Michelangelo’, da parte di alcuni ragazzi identificati come membri del collettivo di Azione Studentesca. "Un’azione squadrista", ha tuonato tutto il centrosinistra, tra cui quello reggiano. A fare scalpore, a livello nazionale, anche la bacchettata del ministro alla preside della scuola stessa per la lettera di condanna al fascismo. Da qui nasce il documento presentato in Sala del Tricolore, chiedendo le dimissioni al ministro, esempio seguito da tanti altri partiti in diverse città d’Italia. Il centrodestra reggiano ieri è uscito dall’aula al momento del voto: "Condanniamo ogni tipo di violenza, ma discuterne qui a Reggio non ha senso", ha chiosato Cristian Panarari di Fd’I.