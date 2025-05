"Il mio compagno vuole uccidersi". Soccorsi mobilitati a Sant’Ilario

Soccorsi mobilitati ieri sera a Sant’Ilario: una donna ha telefonato ai carabinieri dicendo che il compagno era uscito di casa con un coltello e che era intenzionato a suicidarsi.

Nulla di tutto questo, per fortuna, è avvenuto. Solo un grande allarme durato all’incirca un’ora che, giustamente, ha attivato un dispiegamento tra forze dell’ordine e operatori sanitari.

L’uomo è stato rintracciato dai militari dell’Arma e portato in ospedale.

Nel frattempo era però partita anche la segnalazione al 118 con relativa attivazione di automedica di Traversetolo, aire (ambulanza infermieristica) da Montecchio e un’altra ambulanza da Sant’Ilario.

Il fatto è avvenuto attorno alle 20 di ieri sera. Secondo quanto ricostruito dalle informazioni fornite ieri dall’Arma, una coppia residente a Sant’Ilario avrebbe iniziato a litigare in modo molto acceso all’interno della proprio abitazione.

Al culmine del diverbio, l’uomo sarebbe uscito di casa, dichiarando di non voler più fare rientro. Aveva preso un coltello con sé e, a quanto pare, avrebbe detto alla compagna di volerla fare finita.

La donna è poi scesa in strada per cercarlo, non trovandolo ha allertato i carabinieri.

Fortunatamente il servizio del 118 non si è reso necessario. Nel giro di poco infatti i militari dell’Arma lo hanno rintracciato e gli operatori sanitari hanno a quel punto potuto constatare che il presunto ferito non riportava in realtà nessun tipo di lesione da arma da taglio.

Nonostante questo, in via precauzionale, è stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti.

red.cro.