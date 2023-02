"Il mio ex mi ha buttata fuori di casa"

di Alessandra Codeluppi

"Mi ha insultata, cacciata da casa e lasciata in difficoltà economiche. Sono rimasta indietro con l’affitto...".

È quanto ha raccontato ieri in tribunale una donna che ha denunciato l’ex convivente 52enne per maltrattamenti, reato per il quale è chiamato a rispondere a processo.

La coppia ha avuto una figlia, oggi adolescente.

La loro storia era iniziata nel 2008, poi qualcosa ha cominciato ad andare storto quattro anni dopo. La donna ha ripercorso le difficoltà che ha vissuto in questi anni davanti al giudice Giovanni Ghini.

"Nell’estate 2014 lui mi obbligò a lasciare l’abitazione di famiglia. Così mi trasferii con nostra figlia da mia madre. Nel periodo della Pasqua 2016 rientrammo in casa, ma scoprii da una chat che lui aveva una relazione con un’altra. Era aggressivo: mi insultava chiamandomi parassita e poco di buono, anche davanti a nostra figlia".

C’erano litigi anche per motivi economici: "Lui mi rimproverava di essere disoccupata. E contribuiva in minima parte al mantenimento di nostra figlia. Ogni tanto dava 50 euro, a volte nulla. Poi ha smesso del tutto dal settembre 2016".

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Vera Sala, mentre l’imputato è assistito dagli avvocati Matteo Iotti e Daniela Denti. Rispondendo alla difesa, la donna ha riferito che lui tra il 2014 e il 2016 non aveva mai contributo per l’asilo, ma lo aveva fatto per il corso di nuoto (e lei stessa per la danza).

La donna ha deciso in udienza di ritirare la denuncia sporta e scaturita in due imputazioni (violazione degli obblighi di assistenza familiare e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice).

Il processo va avanti per i maltrattamenti.

Ieri è stata sentita come testimone anche l’anziana madre della parte offesa, una vedova.

Dalle sue parole è trapelata tanta amarezza, oltre alle difficoltà della sua vita privata.

Ha accennato a un tempo in cui suo marito le diede un pugno in un occhio.

Ai lunghi anni di accudimento quando lui era malato. Epoche diverse, ma donne sempre in difficoltà.

"Mia figlia ha incontrato la persona sbagliata. L’ha solo usata e tradita. Ho assistito a litigi quando ho accolto mia figlia in casa con la bimba. Non volevo che lei tornasse da lui: chi ha certe abitudini non cambia. Io ho solo mille euro di pensione, faccio fatica ad aiutarla".

"Lui deve contribuire anche all’affitto e non solo dare tre soldi per la figlia".