"Il mio presepe dedicato all’alluvione"

Un presepe sull’alluvione vissuta nella Bassa appena un mese e mezzo fa. E un’altra scena della natività punta l’attenzione sulla famiglia e sull’educazione ai giovani.

Sono esposte in centro a Novellara, grazie all’impegno e alla bravura dell’artista-scultore Silvano De Pietri, novellarese che ormai da tempo realizza le scene di Natività da esporre in centro alla cittadina durante le festività di fine anno.

"Ho scelto di mettere in evidenza i problemi legati alla sicurezza idraulica, che colpisce anche il nostro territorio. A Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Bagnolo, perfino in parte della nostra Novellara abbiamo assistito agli allagamenti di vasti territori. Occorre prestare la massima attenzione alla sicurezza idraulica", dice De Pietri. Che non tralascia neppure il tema della famiglia e dei giovani.

"L’altra scultura in legno – aggiunge l’artista novellarese – è dedicata proprio alla famiglia, che dovrebbe riflettere di più e prestare maggiore attenzione ai figli, perché loro sono il nostro avvenire. Oggi troppi genitori si accorgono troppo tardi di come si comportano i loro ragazzi".

Dunque, due argomenti di fortissima attualità, che De Pietri vuole evidenziare con le sue opere. Già in passato lo stesso artista aveva proposto temi di attualità: l’anno scorso fece discutere l’esposizione di una scultura con il volto di Saman Abbas, ma rappresentata con il velo. In molti contestarono quella rappresentazione, ritenendo che la giovane uccisa fosse contraria a simili tradizioni, imposte dai suoi familiari.

Antonio Lecci