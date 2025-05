"Non ho mai pedalato a Castelnovo, ma ricordo negli anni Ottanta il circuito degli assi, dove correvamo a Carpineti e Baiso". A dirlo è un ex ciclista che fa parte della storia dello sport italiano, Francesco Moser (73 anni).

Era a Castelnovo nell’ambito dell’iniziativa di Banca Mediolanum ’Un giro nel giro’, un circuito di pedalate amatoriali. "Abbiamo percorso gli ultimi chilometri della tappa, con la salita dopo al fondovalle. Sono paesaggi bellissimi". Ci sono anche altri legami con Reggio.

"Il mio primo massaggiatore fu Giannetto Cimurri, quando ero alla nazionale dilettanti. Poi ho conosciuto anche i suoi figli, e tra l’altro lui collezionava le bici dei campioni e nella sua collezione ce ne sono anche due o tre mie".

Nell’iniziativa che lo coinvolge ci sono anche Alessandro Ballan, ultimo campione del mondo italiano (nel 2008 a Varese), e la campionessa Dalia Muccioli. "Ci sono tante zone da esplorare in chiave ciclismo, e questa è una di quelle: c’è poco traffico, e pedalando attorno ai 600-700 metri sul livello del mare d’estate c’è un clima piacevole. Poi ci sono viste mozzafiato: non conoscevo la Pietra di Bismantova, vorrei ritornarci con calma". Così Ballan. Mentre ecco le parole della Muccioli, che è di Cesenatico. "Sono stata l’anno scorso a Toano per l’arrivo del Giro femminile. Conosco queste zone e anche stavolta sono rimasta stupita. Sono stata in cima alla Pietra ed è meravigliosa. Spero di tornare per assaggiare gnocco fritto con buon lambrusco!".

Giuseppe Marotta