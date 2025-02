"Il mio ragazzo si è soltanto difeso"

E’ fissata per oggi pomeriggio, in tribunale a Reggio, l’udienza per la convalida dell’arresto del 22enne autore dell’inseguimento con speronamento e aggressione ai danni dell’ex fidanzata, del suo attuale ragazzo, di una cugina e di un altro amico, che erano insieme nella Lancia Ypsilon colpita dal furgone su cui si trovava l’indagato, residente a Rio Saliceto e arrestato l’altro pomeriggio con varie ipotesi d’accusa, tra cui il tentato omicidio, come raccontato dal Carlino Reggio che delineato diversi dettagli della vicenda.

Difeso dall’avvocato Luca Lugari, oggi il giovane potrà fornire la sua versione dei fatti. A fronte delle gravissime accuse che arrivano dai quattro ragazzi vittime dell’aggressione – uno dei quali, un 25enne, ha riportato gravi traumi agli arti inferiori, guaribili in almeno 40 giorni – esiste anche una versione che evidenzia come il 22enne abbia reagito con violenza a una presunta serie di provocazioni e di minacce. L’attuale fidanzata dell’indagato sarebbe stata contattata domenica notte dall’ex ragazza del 22enne, con richiesta di un incontro.

"Mi è stato chiesto di entrare in un’auto per parlare con lei – racconta la giovane – per ascoltare offese e minacce, anche molto gravi, verso il mio ragazzo. Ho tentato di allontanarmi ma sono stata bloccata al braccio. Lui ha visto la scena ed è intervenuto, per poi accompagnarmi a casa, visto che era molto tardi. Per agire in quel modo deve essere stato provocato e offeso. Inoltre, ha affrontato quella situazione con martello e altri arnesi tra le mani in quanto temeva che l’altro ragazzo fosse armato. Ha voluto difendersi dopo le minacce che gli erano piovute addosso. Dopo l’aggressione di domenica notte a Fazzano di Correggio, a lui è stato chiesto di recarsi in ospedale a Reggio Emilia, dove si sarebbe dovuta consumare una vendetta ai suoi danni. Lui non c’è andato. Anzi, poco dopo è stato contattato dai carabinieri e si è presentato subito in caserma".

Una vicenda da cui emergono presunti screzi e contrasti precedenti, legati a gelosie e scontri sentimentali, che sembrano durare da qualche tempo. E che potrebbero anche essere collegati con un’aggressione che era stata subita dal 22enne a inizio gennaio, nei pressi di un locale pubblico a Rio Saliceto, ad opera di alcuni giovani di origine straniera. Dunque, una vicenda delicata, dai contorni ancora da chiarire, che si spera possano essere risolti prima che la situazione possa degenerare in ulteriore violenza. Un fatto, non nuovo in questi territori, che deve far riflettere.

Antonio Lecci