"Il mio trekking a quota settemila metri"

"Non mi considero un alpinista. Bensì un viaggiatore".

Si definisce così Emanuele Anceschi, 41 anni, di Castelnovo Monti.

Viaggiatore, e, di conseguenza, scrittore dei tanti posti visitati. Un lungo fil rouge che dalle pendici della Pietra di Bismantova l’ha portato, ultimo in ordine di tempo, a salire fino ai 7.027 metri dove è posta la vetta dello Spantik, uno dei monti della catena pakistana del Karakorum.

"Quando mi cimento in queste avventure mi rivolgo sempre ad agenzie locali, in questo caso pakistana". spiega Anceschi, direttamente da Islamabad.

"Dalla capitale ci siamo spostati in aereo a Skardu e da lì, dopo un viaggio della durata di cinque ore su una jeep su stradine sterrate completamente a strapiombo, siamo giunti ad Arandu, dove il trekking vero e proprio è iniziato".

Una spedizione formata da lui, unico italiano (e straniero) della comitiva, un dottore pakistano (l’altro ‘cliente’), nonché trentacinque portatori (che hanno il compito di trasportare tutto il necessario per allestire i campi base ed alloggiarvi), 4 asini e 10 galline.

"Il campo base era situato a 4.200 metri d’altezza. Ve n’erano altri tre. Il primo 5.100 metri, il secondo a 5.700 e l’ultimo a 6.300. Si raggiungeva il primo, per poi tornare a quello più in basso per favorire l’acclimatamento", aggiunge il 41enne castelnovese.

"Il problema a quelle altezze non è tanto la rarefazione dell’ossigeno, quando la pressione".

"Tecnicamente non è stata una scalata difficile. Lo Spantik, che significa piccolo giardino per via del suo campo base che ha sempre fiori ed è sempre verde, non presenta eccessive difficoltà da questo punto di vista. I problemi erano sostanzialmente di due ordini. La neve: alta fin sopra il ginocchio e fresca. Che ha reso i lunghi spostamenti a piedi veramente pesanti dal punto di vista fisico e dello sforzo".

"E l’altro che, trattandosi di un 7000 metri, abbiamo dovuto utilizzare anche la corda fissa, ossia delle funi speciali, per superare i tratti più ripidi e impervi". Il tutto con l’aggiunta di un intoppo imprevisto.

"Ho avuto un problema di dissenteria i primi 4 giorni ed ero vicino a mollare tutto -conclude Anceschi - Non mangiavo, e non bevevo".

"Poi il mio compagno di scalata (un dottore pakistano) mi ha dato degli antibiotici che mi hanno fatto riprendere le forze rapidamente e sono così riuscito a concludere l’avventura in modo positivo".

"Arrivare in cima ad una vetta come lo Spantik ripaga di ogni sofferenza".

"Nelle giornate di cielo limpido – conclude – dalla sua cima si può scorgere il K2".