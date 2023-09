Il miracolo degli oggetti sacri. Holyart si espande ancora. Una nuova sede da ottomila mq

Holyart, il più grande e-commerce di arte sacra e articoli religiosi in Europa, il prossimo 5 ottobre inaugurerà con il taglio del nastro la sua nuova sede e polo logistico di Reggio Emilia in via Emore Tirelli. Uno spazio grande 8.000 mq, che fa di Holyart una vera e propria Amazon del sacro, come spesso è stata ribattezzata.

La pmi innovativa che esporta in tutto il mondo le eccellenze Made in Italy dell’arte sacra cristiana e dell’artigianato religioso apre per la prima volta le porte della sua sede e del suo innovativo magazzino per la stampa. Il co-founder e ceo Stefano Zanni sarà una guida d’eccezione per scoprire le innovative tecnologie logistiche adottate da Holyart per distribuire l’arte sacra italiana in tutto il mondo. All’evento saranno presenti numerose autorità locali tra cui il vice sindaco di Reggio Emilia Alex Pratissoli e l’arcivescovo S.E. Mons. Giacomo Morandi.

La corsa verso il successo di questa realtà con sede a Reggio ma proiettata verso il mondo, non sembra avere rallentamenti. Anzi, Holyart ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 15 milioni di euro, in crescita di oltre l’8% rispetto all’esercizio precedente e un Ebitda positivo, in crescita del 4,2% rispetto al 2021. Ovviamente a contare più di qualsiasi altro mercato per Holyart è l’estero, che vale il 70% del fatturato. Negli ultimi tre anni il fatturato dell’e-commerce reggiano è praticamente raddoppiato. Si è passati dagli 8 milioni a fine del 2019 ai 15 milioni del 2022, con tassi di crescita medi annui nel periodo di oltre il 26%.

"Nel 2022 abbiamo continuato a crescere ed è un risultato molto positivo e per nulla scontato – ha commentato Stefano Zanni, Ceo e co-founder di Holyart – Il risultato che abbiamo realizzato nel 2022 è particolarmente rilevante perché siamo riusciti ad aumentare le vendite dopo i due anni di pandemia, il 2020 e il 2021, in cui la crescita era stata esplosiva. Quest’anno si sta confermando un anno di assestamento, in cui puntiamo a consolidare i risultati realizzati negli anni della pandemia".