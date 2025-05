Il ‘miracolo’ di Dionigi: "Da reggiano vale doppio. Ce la siamo meritata"

Mister, qui tutti cantano ‘Dionigi uno di noi’. "Mi fa piacere tutto questo affetto, da reggiano vale doppio. È un’emozione unica".

Per la gente lei è l’artefice di questa salvezza. "Sono solo una componente. C’è un grande staff, i ragazzi, gli stessi tifosi che ci hanno spinto in un momento critico. Si è creato un clima perfetto e solo così potevamo fare questa rimonta".

Quanto c’è di suo in questa impresa? "Tra l’altro per certi versi mi ricorda molto la scalata fatta con l’Ascoli, ritrovo similitudini. Ho portato le mie idee, sotto l’aspetto fisico, tattico, di mentalità. Qualcosa ho fatto, ma sono stato supportato da ragazzi che mi hanno seguito dal primo giorno a occhi chiusi, mettendosi a disposizione in maniera impeccabile. Per un mister essere ascoltato così tanto è già un grosso successo".

Come la definirebbe questa salvezza? "Meritata: abbiamo sbagliato solo un tempo a Pisa, poi dalla ripresa col Cittadella ho iniziato a vedere la mia Reggiana, e avevo capito che potevamo fare grandi cose. Siamo stati solidi, ho portato la mia cultura del lavoro, un’idea di gioco, e sono contento sia andata bene. Non dimentichiamo anche il valore degli avversari, non ultima la Juve Stabia che è stabilmente nei playoff da inizio campionato. Abbiamo lavorato in maniera maniacale dal punto di vista fisico e tattico, e in breve tempo abbiamo visto i risultati, grazie anche all’alchimia venutasi a creare".

Si è stupito dei suoi ragazzi? "Sì: abbiamo avuto infortuni e squalifiche, tanti giocatori erano stremati e quindi sono andati oltre".

Ripensando al passato, cosa le viene in mente? "Sono stato un anno e mezzo fermo e ho accumulato rabbia, che qui a Reggio ho incanalato nel modo giusto. Venivo da un esonero a Cosenza con la squadra salva, e ringrazio il direttore sportivo Pizzimenti che magari a differenza di altri ha visto le cose giuste e mi ha portato qui".

Com’è allenare la squadra della propria città? "Ho accettato subito il granata, ma non nascondo che avevo anche il timore di retrocedere. È stata una bella sfida, così come è stato davvero bello dare ai tifosi la gioia di vincere un derby fuori casa come quello di Modena".

Una dedica particolare? "Alla mia famiglia, ai miei figli, in particolare a mio papà Mario che non c’è più. Anche alla squadra, alla società che mi è sempre stata vicina, e ai tifosi".

A proposito di società: il viaggio in treno di ritorno è stato lungo. Magari ci è scappata una chiacchierata… "Non ancora. Nel contratto ho la clausola del rinnovo automatico in caso di salvezza, e parleremo con la società prossimamente. Ora è il momento di godersi tutto, ma ci sarà modo e tempo. Quelle della società sono persone per bene e tutto è più facile quando è così, c’è stato subito un buon feeling, mi hanno appoggiato in tutto e in passato non sempre mi è capitata questa cosa".

Un saluto ai tifosi in dialetto? "Un gran salôt a tôt quant! No, ripeto: è davvero un’emozione incredibile (viene interrotto dai tifosi che saltano al suo fianco intonando cori su cori, ndr)".

