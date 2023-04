Il mitico ’Marabù’ questa estate va in tour

di Luciano Manzotti

Parte il 27 maggio il “Marabù in tour”, dalla splendida cornice della Tenuta Venturini Baldini. Un lungo percorso tra musica, ricordi e tanta voglia di stare insieme. Un progetto con ambizioni multimediali, nato sotto il segno di un luogo che è rimasto nel cuore di tante generazioni di reggiani e non solo. Quella discoteca dove si sono esibite quasi tutte le star di fama internazionale, dove i giovanissimi Vasco Rossi e Zucchero hanno fatto le loro prime esibizioni, dove i personaggi televisivi come Pippo Baudo e Mike Bongiorno venivano a presentare concerti e spettacoli che vedevano protagonisti i nomi più importanti della nostra musica pop, dai Pooh a Patty Pravo, passando da Spagna, Bosè, Amanda Lear, Bertè e Marcella Bella (musa ispiratrice della discoteca di Villa Cella) non c’è più, ma la memoria di quei tempi è più che mai viva. "Perché il Marabù fa parte della nostra storia e del nostro territorio", hanno ribadito più volte, ieri mattina, Lauro Bonacini e Andrea Gasparini ( figlio del compianto patron Sandro), nel corso della conferenza stampa, presso il parco della Tenuta di Roncolo, alla presenza di Giorgio Zanni, presidente della Provincia e di Alberto Olmi, sindaco di Quattro Castella, che hanno dato la loro benedizione al progetto che coinvolge tanti sponsor. Il primo appuntamento, quello del 27 maggio partirà nel tardo pomeriggio con “il battesimo del sole” che preannuncia una serata ricca di sorprese e di interazioni col pubblico presente. Prima che la notte sfoci in una discoteca a cielo aperto, con punti di degustazione e “truck food”, mentre uno schermo proiettera’ le immagini del passato (molti scatti del fotografo Bucaria), un cameraman girerà tra la gente, per chiedere un ricordo personale di quel luogo, così ancora ricco di fascinazione. Ma non sarà solo un’operazione di nostalgia. Non c’è spazio solo per l’amarcord. "L’obiettivo è anche quello di far conoscere alle nuove generazioni, un mondo che non hanno conosciuto ma che fa parte del nostro territorio", ha spiegato Federica Bonacini dello staff. Ma gli eventi saranno numerosi, quattro format specifici che racconteranno gli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Una sorta di tour itinerante che a giugno approderà anche a Reggiolo, a San Polo e Castelnovo Sotto. Il 25 agosto, invece, nell’Arena Spettacoli dell’Iren Green Park, all’aeroporto di Reggio, due icone Anni Ottanta come Viola Valentino e Alberto Camerini, accenderanno la seconda edizione del Marabù Music Festival, con i loro brani evocativi e rappresentativi di un periodo storico indimenticabile.