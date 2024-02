Il mito dei The Who rivive in una mostra. Con la musica di Giampaolo Corradini Apre oggi alle 16 la mostra "The kids are alright" dedicata ai 60 anni di The Who, al palazzo dei Principi di Correggio. L'esposizione, curata da Eleonora Bagarotti, presenta immagini inedite, oggetti da collezione e opere d'arte contemporanee. I proventi della vendita del catalogo saranno devoluti al Teenage Cancer Trust. L'esposizione rimarrà aperta fino al 10 marzo.