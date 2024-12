Il mito di Evita rivive a Casalgrande

Lo spettacolo "Evita. La donna e il mito" è in programma oggi alle 17 al teatro di Casalgrande. Ad oltre 70 anni dalla sua morte, Evita è un mito che continua a presentarsi ai nostri occhi come un enigma, una contraddizione. Una donna che rappresenta la più grande eccezione alla sua epoca, che si afferma per un carisma politico e ideale fortissimo, fatto di luci e ombre. La narrazione – tra un radiogiornale, un ricordo, un’invettiva – affidata all’attrice Isabella Dapinguente, si intreccia con le note del tango, del musical, delle struggenti melodie sudamericane interpretate dalla fisarmonica di Claudio Ughetti e dalla voce di Sabrina Gasparini. Sempre oggi, alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Villa Sesso, in città, la rassegna Soli Deo Gloria propone il concerto del coro Compagnia Piccolosistina con la direzione di Chiara Baroni. Al teatro Valli a Reggio alle 18 uno spettacolo per ragazzi e famiglie, "Il piccolo principe", opera ispirata al testo di Antoine de Saint-Exupéry, con la musica di Enrico Melozzi, l’Orchestra Notturna Clandestina e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma, per la regia di Stefano De Luca. Una storia per bambini ma che parla pure agli adulti, per volare insieme protagonisti negli spazi siderali, alla scoperta di nuovi mondi e di ciò che con gli occhi non si riesce a vedere.