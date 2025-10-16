Il modello ’affitti brevi’: "Introdurre normativa è un attacco ai privati"

Una innovativa idea imprenditoriale prende piede, e la politica vuole metterci mano. Cosa può andare storto? La normativa che sul tema la Regione Emilia-Romagna vorrebbe introdurre.

Per questo Confedilizia regionale, guidata dalla reggiana Anna Maria Terenziani, interviene in maniera decisa contro le proposte di legge della Giunta in tema di affitti brevi.

"La regolamentazione di essi – afferma la Terenziani in una nota – è un attacco alla proprietà privata, costituzionalmente inviolabile; anzi si dichiara apertamente guerra a quel ceto medio che ha avuto la sola colpa di investire in Italia, addirittura nella propria città, i frutti del lavoro e del risparmio, propri e di famiglia, e di averlo fatto acquistando e dando in locazione immobili. Non solo – aggiunge – la regolamentazione degli affitti brevi è un favore alle lobby degli albergatori, dei grandi investitori ed è un fallimento delle politiche abitative della regione e dei comuni".

Con ripercussioni anche sui consumatori, che sarebbero costretti "a fruire dell’ospitalità solo alberghiera, i cui prezzi hanno avuto un’impennata proprio laddove si sono attuate forme di contrasto alle locazioni private". Le quali, secondo Confedelizia, danneggiano il tessuto economico di un territorio, specie nei piccoli borghi; in quei luoghi sottolinea la Terenziani, "la ricettività alberghiera è inesistente. Privarli della strutture di accoglienza private significa una definitiva condanna a morte".

Parlando poi di Reggio città precisa che "l’attività di accoglienza in case private è svolta quasi unicamente da pensionati che arrotondano magre pensioni e donne con figli o con persone anziane da accudire, che grazie alla flessibilità di gestione di questa locazione riescono a coniugare le esigenze della famiglia con un’attività lavorativa. La locazione breve nella nostra città rappresenta una percentuale molto esigua. Secondo uno studio di Nomisma solo l’1,3% degli appartamenti. Se poi consideriamo solo quegli immobili che sono utilizzati esclusivamente per locazioni brevi si scende allo 0,11%".

Per questo, ad avviso di Confedelizia, "non è così che si risolve il problema di mancanza di case da affittare" ma "è necessario che il pubblico ristrutturi i beni fatiscenti di cui è proprietario e li reimmetta sul mercato delle locazioni e che venga attuato il piano casa del governo per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Sarebbe utile, infine, l’incentivazione della "locazione di lungo periodo".

A margine Confedelizia ricorda i dati del successo degli affitti brevi; secondo l’ultimo report del Ministero del Turismo, "in settembre il tasso di utilizzo (degli alloggi per affitti brevi, ndr) era del 40,6%, quello degli hotel del 37,2%. Il dato più interessante, però, è quello delle recensioni online: gli affitti brevi ricevono costantemente valutazioni più alte degli alberghi".

g. g.