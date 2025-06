’Il mondo a parte’, oltre i limiti

Stasera alle 19 è in programma il terzo appuntamento di Polveriera Social Club, a Reggio, con un evento sul tema ’Il mondo a parte’, attraverso la proiezione di un cortometraggio che parla di vita, di disabilità, di futuro, di "durante", ma soprattutto "dopo di noi". A seguire l’incontro con il regista, Mauro Vecchi, in dialogo con Marzia Zamboni, Leonardo Morsiani, Simona Amidati.

Dario è un ragazzo con disabilità, non parla e non cammina ma comunica con l’aiuto di Ada, la sua "facilitatrice". Vive con il padre, il quale ha da poco scoperto di doversi sottoporre a un delicato intervento al cuore. Preoccupato per il futuro del figlio se l’intervento dovesse andare male, il padre si rivolge a un’assistente sociale che gli consiglia di redigere insieme a Dario il "Progetto di Vita", un documento che racchiude i bisogni e i desideri del figlio per quando il padre non ci sarà più.