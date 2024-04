Il mondo degli affitti: "Mercato bloccato, domanda e offerta non si incontrano"

"Quello che emerge è un mercato bloccato, la domanda e l’offerta non si incontrano, per diverse ragioni" e può delinearsi una criticità per chi cerca un alloggio in questa città". Ecco l’analisi, come spiega Matteo Rinaldini, docente di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione Unimore, dei risultati dello studio sulla condizione abitativa sul territorio comunale dedicata al tema del mercato degli affitti, condotto dal Comune di Reggio e dall’Università degli studi di Modena e Reggio, al fine di approfondire le esigenze e le prospettive di chi è proprietario di immobili residenziali e i bisogni di chi cerca un alloggio in affitto. Alla ricerca hanno risposto 452 proprietari di immobili: di questi, 139 hanno dichiarato di non voler affittare il proprio immobile, su un totale stimato di circa 3.000 alloggi sfitti in città. "Oggi, finalmente, abbiamo una fotografia della nostra realtà. Questa ricerca ci dice che l’80 per cento di chi non vuole affittare possiede solo un immobile oltre a quello in cui risiede, quindi in maggioranza non si tratta di multiproprietari – spiega l’assesore a Casa e Partecipazione, Lanfranco de Franco –, più del 50 per cento ha ricevuto l’immobile in eredità o donazione. C’è un 27 per cento che decide di non affittare pur non avendo avuto nessuna precedente esperienza negativa. Quindi, ci si può lavorare. C’è in campo uno strumento, grazie alla Regione, approvato dal consiglio comunale poche settimane fa, che è il Patto per la casa e che cerca proprio di dialogare per i proprietari per far affittare e dà un contributo iniziale per piccoli lavori di ripristino, un contributo mensile oltre che un piccolo fondo di garanzia per la morosità sia per la locazione che per le spese condominiali, speriamo così di attrarre molti proprietari che oggi decidono di non affittare ma che magari un domani, a queste condizioni, possono decidere di farlo". "Reggio ha una percentuale di immobili vuoti tra le più basse in Italia, ma è chiaro che il problema abitativo è molto pressante, quindi è chiaro che anche 3.000 alloggi sono troppi. Siamo preoccupati, perché naturalmente vorremmo che questi alloggi fossero messi a disposizione. Proprio grazie a un incentivo economico per riparazioni e piccoli lavori, potrebbero decidere di metterli in affitto". "L’approfondimento – prosegue de Franco – aiuterà a impostare le future politiche abitative del nostro comune in materia di affitti residenziali per favorire un migliore incontro tra domanda e offerta". Con l’approvazione recente del regolamento specifico, "abbiamo attivato lo strumento del Patto per la casa. I dati raccolti saranno sicuramente importanti per impostare un servizio maggiormente coerente con le esigenze di proprietari e futuri inquilini". Rinaldini sottolinea che questo studio si inserisce in una ricerca più ampia promossa dal Dipartimento di Comunicazione e Economia di Unimore sulla questione abitativa che è ancora in corso. Per quanto riguarda gli immobili non affittati, dall’analisi delle risposte è emerso in particolare che i proprietari che non affittano rispetto a quelli che affittano risultano più frequentemente avere l’immobile nello stesso stabile in cui risiedono. "Questo aspetto – sottolineano Rinaldini e de Franco – potrebbe agire sulla disponibilità a mettere in affitto l’immobile".

L’80,6% dei proprietari che non affittano possiede solo l’immobile vuoto (oltre a quello in cui risiede). Il 9,4% ne possiede due, il 10,1% più di due. Inoltre, più del 50% di chi non affitta ha ricevuto l’immobile tramite eredità o donazione e circa il 60% risulta essere completamente arredato. Dei 3.000 alloggi sfitti, il 35% risulta esserlo da più di 3 anni, mentre il 20% da più di un anno. "La principale ragione per cui i proprietari che non affittano hanno deciso di uscire dal mercato degli affitti è che non riescono a trovare potenziali inquilini affidabili economicamente (21%) seguita dalla indisponibilità ad assumersi gli impegni a correre i rischi che comporta affittare un immobile (19%). Inoltre, il 27% di coloro che non intendono affittare l’immobile di proprietà non ha avuto alcuna esperienza negativa in passato. Tra chi invece ha indicato di avere avuto problemi, prevale la criticità morosità degli inquilini (19%) e danni all’immobile (16%). Ciò che più di ogni altra cosa porterebbe i rispondenti a mettere in affitto l’immobile attualmente sfitto è avere maggiore garanzie di rientrare in possesso dell’alloggio in caso di morosità (27%), seguito a distanza dal trovare inquilini adeguati alle aspettative (18%). Se si raggruppano le risposte riferite a maggiori garanzie di rientrare in possesso dell’immobile (al di là delle ragioni per cui si intende rientrare in possesso) l’incidenza sul totale sale al 47%. Le ragioni relative a supporti per il matching domanda/offerta, agevolazioni fiscali e snellimento delle procedure burocratiche non vanno oltre, messe insieme, il 16%.

Questo lavoro di ricerca ha coinvolto diversi soggetti associativi di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari o comunque attivi sui temi delle politiche abitative: Acer, Asppi, Assocasa Ced, Caritas, Città Migrante, Confabitare, Confedilizia, Fiaip, Iren, Mondinsieme, Sicet, Sunia, Uniat, Unione Inquilini, Uppi.

c. g.