Il mondo del calcio piange Sforza a Guastalla: lutto nel calcio mantovano

Lutto nell’ambiente del calcio. Il mondo del pallone del nostro territorio e del contesto mantovano si è svegliato più povero. Si è spento Giuseppe Sforza, 75 anni, di professione geometra, molto conosciuto per aver lungamente giocato con sodalizi a ridosso del Po, in particolare a Guastalla e Suzzara.

Sul terreno di gioco è stato protagonista negli anni ‘70 e ‘80. Classe ‘1947, Giuseppe Sforza, "Cico" per gli appassionati, che ne hanno apprezzato le doti anche umane, aveva disputato alcuni dei primi campionati dilettantistici tesserato dai rossoblu del Guastalla, dove aveva avuto modo di conoscere mister Dino Binacchi. Aveva poi raggiunto la maturità calcistica a Suzzara, dove ha disputato dieci campionati tra serie D e Promozione. In quel periodo con lui in bianconero molti volti reggiani, tra cui Ciarlini, Geti e mister Tassi.