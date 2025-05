Il mondo del Preludio con il talentuoso. Jan Lisiecki

Stasera alle 20,30 al teatro Valli è di scena la musica con il concerto del pianista canadese Jan Lisiecki, che sostituisce Helene Grimaud, costretta a cancellare la tappa reggiana a causa di un problema di salute.

Lisiecki affronta il caleidoscopico mondo del Preludio partendo dall’integrale dell’op. 28 di Chopin, punto di riferimento assoluto per questa forma musicale, che il compositore polacco ha profondamente reinventato. Il programma prevede anche altri esempi di preludi scritti da compositori di epoche diverse – Bach, Messiaen, Rachmaninoff, Szymanowski, Górecki – che, con una inconfondibile cifra stilistica, hanno lasciato pagine straordinarie.

Jan Lisiecki è nato da genitori polacchi in Canada nel 1995. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di cinque anni e ha debuttato in concerto quattro anni dopo. Il suo approccio alla musica è una combinazione di dedizione, talento ed entusiasmo. Lisiecki ha sempre rifiutato l’etichetta di "enfant prodige", ma il pubblico reggiano non ha dimenticato la sua interpretazione del 2014 quando, appena 18 enne, interpretò magnificamente Chopin. Ora, a undici anni di distanza, torna al Valli per una nuova esibizione.