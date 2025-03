Il mondo del volontariato piange la morte di Lindo Sacchi

Il mondo del volontariato piange la scomaparsa di Lindo Sacchi, 90 anni, deceduto all’ospedale civile di Gonzaga, nel Mantovano, dove il figlio Cesare svolge il ruolo di dirigente, dopo essere stato dirigente dell’Ausl reggiana. Lindo Sacchi aveva lavorato a lungo nell’azienda di famiglia, nel settore del commercio all’ingrosso, che aveva avuto sede in via Palazzina a Guastalla. Ma era molto conosciuto per il impegno nel volontariato, in particolare per quello legato alla sanità locale. Era stato tra i fondatore dell’Associazione prevenzione tumori di Guastalla, fornendo un importante contributo nell’organizzazione delle molteplici attività che hanno permesso di raccogliere ingenti somme di denaro per attrezzature sanitarie e diagnostiche per l’ospedale di zona. Lascia nel lutto la moglie Rosanna, i figli Cesare e Valeria, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono domani, 7 marzo, partendo alle 9,30 dall’ospedale di Gonzaga per il duomo di Guastalla, dove alle 10 viene celebrata la funzione religiosa. Infine, l’ultimo viaggio verso il cimitero locale.