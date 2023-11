Il mondo della ceramica piange l’imprenditore Giuseppe Rizzi, morto ad 81 anni

Il mondo della ceramica è in lutto per la morte di Giuseppe Rizzi (foto), 81 anni, personaggio molto noto e stimato nel distretto reggiano e modenese. Rizzi si è spento ieri notte al Santa Maria Nuova, dopo una vita spesa per il bene della famiglia e al servizio delle ceramiche che partivano negli anni del boom economico.

Fu il primo direttore della filiale dell’allora Banca Agricola, oggi Credito Emiliano, e negli anni ‘70 ebbe una funzione sociale fondamentale nel concedere credito alle ceramiche, che necessitavano di liquidità per iniziare l’attività d’ impresa.

Lasciata la banca, Rizzi si dedicò all’imprenditoria nel settore ceramico, in quel periodo dove era forte il passaggio di manodopera dai campi agricoli alla piastrella. Si impegnò con diversi marchi, dall’ImperoGres in primis alla Ceramica Serenissima, e anche nelle montagne modenesi con la Ceramica Vitriola. Era appassionato di caccia e amante della montagna. Era solito trascorrere periodi di villeggiatura a Cavalese in val di Fiemme, dove coltivava l’hobby

dei funghi e delle passeggiate sui sentieri.

Da circa vent’ anni l’imprenditore era residente a Reggio città, ma a Casalgrande in molti ricordano Rizzi anche impegnato in politica, come simpatizzante tra le file di Forza Italia. Nonno adorabile, lo piangono i nipoti , la moglie Giovanna e le figlie Serena,Simona e Sabrina.

I funerali a cura delle Onoranze Reverberi, si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa dell’ obitorio dell’ ospedale Santa Maria Nuova, poi al termine della funzione religiosa si proseguirà in forma privata per la tumulazione.

gi.fi.