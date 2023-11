Il mondo della cultura in lutto. Addio all’artista Nino Squarza: "Un intellettuale d’altri tempi"

È morto Nino Squarza artista e intellettuale reggiano, nato nel 1934, che dagli anni sessanta è stato tra i più attivi animatori culturali della nostra città. Da qualche anno si era ritirato dalla scena pubblica, ma il suo nome compare più volte nella mostra che proprio oggi alle 18 s’inaugura a Palazzo dei Musei, dal titolo "Giulio Bizzarri. Arte divertissement pubblicità".

Squarza ha iniziato proprio il giovane Bizzarri al mestiere di grafico e con lui ha lavorato anche ad alcune esperienza in campo artistico. Una di queste opere, firmata insieme dai due artisti, è presente in mostra.

Nel 1959 Squarza è tra gli animatori della ‘contromostra’ organizzata in reazione al Premio Città del Tricolore, con i compagni di strada Angela Bergomi, Mario Pini, Gianni Ruspaggiari, Nello Parisi e Marco Gerra.

E la mostra attira l’attenzione verso questo gruppo di giovani artisti, che volevano uscire dalle maglie del realismo che il premio ancora indicava come linea ufficiale, tutt’al più appena contaminato da qualche accesso all’ultimo naturalismo arcangeliano.

I sodalizi e le amicizie con Nanni Scolari, Corrado Costa e Adriano Spatola lo avvicinano all’esperienza del Gruppo 63, a cui aderisce e collabora realizzando alcune grafiche per la rivista Malebolge.

Dalle prime esperienze legate all’informale, Squarza attraversa il ritorno alle poetiche dell’oggetto e all’arte programmata, associandosi per qualche tempo anche all’amico Gianni Ruspaggiari nel Gruppo SR. Collabora anche all’esperienza della libreria Rinascita, per la quale cura lo spazio espositivo.

La sua attività nel campo della grafica e del design è accompagnata da un ritorno alla figurazione in ambito artistico e da una un rinnovato interesse per il disegno e la pittura, in linea con le tendenze artistiche.

Rimarrà poi fedele alla pittura fino alla fine. Innumerevoli le esposizioni a cui partecipa e le iniziative di cui è stato organizzatore e di cui ha curato l’allestimento. Nel 2014 Reggio aveva dedicato a lui e altri artisti nati nella nostra provincia una collettiva.