Il mondo delle aste immobiliari: "Si può risparmiare fino al 40%"

Acquistare un immobile all’asta può sembrare un’impresa complessa, ma con la giusta indicazione può trasformarsi in un’opportunità unica di risparmio e sicurezza. Nella giornata di ieri, in vista dell’apertura della sede in via Giordano Bruno 98 B a Cadè (Reggio Emilia), Davide Cavalieri, esperto di consulenza immobiliare giudiziaria, afferma che: "La nostra esperienza decennale ci permette di offrire un servizio completo. Seguiamo il cliente dalla scelta dell’immobile fino al passaggio di proprietà, analizzando con attenzione le perizie del tribunale e valutando ogni aspetto dell’acquisto". "Comprare all’asta – continua Cavalieri – significa risparmiare fino al 40% rispetto al valore di mercato, ma è fondamentale muoversi con competenza per evitare sorprese". Viene offerto un servizio a 360 gradi: dalla ricerca dell’immobile nella zona desiderata, all’analisi della documentazione tecnica, alla presentazione dell’offerta in tribunale, fino al passaggio di proprietà ed alla consegna delle chiavi.

"Non è come comprare da un’agenzia immobiliare tradizionale – spiega –. Qui bisogna valutare ogni dettaglio con scrupolo: verificare le condizioni dell’immobile, evitare abusi edilizi e capire quando è il momento giusto per fare l’offerta". Uno degli aspetti più delicati è l’eventuale finanziamento. "Se il cliente ha i requisiti giusti, possiamo aiutarlo a ottenere agevolazioni e mutui grazie ai nostri affiliati, fornendo un supporto dedicato per rendere il percorso più agevole". L’asta è un mercato in continua evoluzione. Se un immobile non viene venduto alla prima asta, il prezzo si abbassa progressivamente, arrivando anche al 30% in meno rispetto alla prima base d’asta. "Chi si avvicina a questo mondo deve sapere che la pazienza è essenziale" sottolinea Cavalieri.

Ma cosa succede dopo l’asta? "Una volta aggiudicato l’immobile, seguiamo il cliente fino al decreto di trasferimento, che equivale al rogito notarile. Se ci fossero problematiche legate all’occupazione dell’immobile, il tribunale interviene con gli enti preposti per garantire che tutto si risolva senza difficoltà, sempre nel rispetto della normativa vigente".

Negli ultimi anni, sempre più persone si avvicinano al mercato delle aste. "Un tempo si pensava a truffe o problemi. Ora i clienti capiscono che, con il giusto supporto, è un’opportunità reale per acquistare casa in sicurezza e ad un prezzo vantaggioso". Il lavoro di Cavalieri continua a crescere, grazie anche al passaparola positivo. "Ci auguriamo che la nostra attività possa ampliarsi sempre di più, in quanto crediamo fortemente nel progetto e siamo sempre a totale disposizione per il cliente".

Emanuele Manzini