Il mondo di Bragazzi attira una folla di appassionati

Inaugurata domenica, alla Galleria Spallanzani di Barco di Bibbiano, la mostra fotografica "I passi sono sguardi. Acqua. Terra. Cieli", a cura del fotografo James Bragazzi, presenti le autorità locali tra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e il vicesindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari, giornalisti ed esperti di foto e del paesaggio. Gli ospiti hanno invaso le sale della Galleria in gran numero tanto da sorprendere lo stesso Bragazzi, un fotografo professionista, attento osservatore ed amante del paesaggio della montagna che rappresenta nelle sue opere con i colori delle diverse stagioni senza tecnicismi. Bragazzi fotografa i panorami così come li vede e l’abilità consiste nel saperli cogliere con una sensibilità che commuove. James Bragazzi nasce a Casina e incontra la fotografia durante gli studi a Reggio. Apre il suo primo studio nel 1974. Da sempre ama la montagna, il cammino e l’avventura. Questo essere sempre in cammino trasforma il suo sguardo in una vera esplorazione del mondo. Nel corso del tempo il suo percorso poetico lo avvicina ai territori classici della fotografia di paesaggio, in particolare l’Appennino Reggiano, che sceglie di fissare su carta in quello che da molti critici è ritenuto insieme marchio di fabbrica e peculiare cifra stilistica: il formato Panorama.

La mostra sarà visitabile il sabato e festivi fino al 7 gennaio dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.

Settimo Baisi