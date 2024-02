Il mondo musicale viennese di Mahler, Schnittke e Schönberg

Programmi emozionanti, moderni ed attuali, per accompagnare il pubblico in viaggi di scoperta artistica, per comunicare la musica in modo aperto, senza compromessi, ma in modo poetico: questa e` la missione e i principi guida che uniscono i musicisti che costituiscono l’Alban Berg Ensemble Wien, che è al Teatro Municipale Valli stasera con inizio alle 20,30, nella stagione dei concerti.

In questa serata, il programma ruota attorno al mondo musicale viennese al volgere del secolo, punto di snodo decisivo per gli sviluppi del linguaggio musicale novecentesco. Unico lavoro cameristico e primo pezzo di Mahler conosciuto, il Quartetto per pianoforte e archi in la minore (incompiuto), risale al suo periodo di studi (1876): se la scrittura manifesta influssi brahmsiani, il linguaggio è già pienamente originale e la sua incompiutezza non ne diminuisce il fascino. Proprio dallo Scherzo, solo abbozzato, del Quartetto mahleriano Schnittke ha tratto il materiale tematico alla base del suo Quartetto con pianoforte. La Decima Sinfonia di Mahler (1910) – qui rivista attraverso il prisma di una trascrizione per ensemble – è l’ultima sinfonia mahleriana: rimasta incompiuta per la morte dell’autore, ne rimane il solo, vastissimo Adagio iniziale caratterizzato da un discorso libero e imprevedibile, una sorta di "flusso della coscienza" che oltrepassa ogni schema formale tradizionale. Negli anni in cui Mahler compendia e chiude un mondo, quello che dal classicismo conduce a Wagner, Schönberg apre il ‘900. La Kammersymohonie op. 9, opera sinfonica ma scritta per un ensemble cameristico, muove verso quella sospensione tonale che prelude alla dodecafonia: "L’impressione fu colossale" scrisse Webern, suo discepolo e autore della trascrizione che questa sera viene proposta. L’Alban Berg Ensemble Wien formato nel 2016, comprende il celebre Hugo Wolf Quartet (Sebastian Gu¨rtler e Re´gis Bringolf, violini, Su Bin Lee, viola e Florian Berner, violoncello), la pianista Ariane Haering, la flautista Silvia Careddu e il clarinettista Alexander Neubauer. La loro visione artistica e interpretativa è proiettata verso tutto ciò che è nuovo e innovativo. Il nucleo di sette musicisti può variare a secondo del repertorio affrontato, che va dal periodo Romantico alla contemporaneità.

Biglietti interi:30/25/20/17,50 euro.

Info: www.iteatri.re.it