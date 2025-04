Il mondo per Carlina. Accademici e Nobel ricordano la sua lezione: "Ha creato una visione"

Carla Rinaldi era una tessitrice di idee plurali, saperi e relazioni. Una costruttrice di progetti e ponti tra la nostra città e tutto il mondo. Tra gli incontri professionali che poi si sono trasformati in feconde amicizie Gianni Rodari e James Heckman, Premio Nobel; lo psicologo americano Jerome Bruner (cittadino onorario di Reggio) e Howard Gardner, padre della Teoria psicologica delle intelligenze multiple e del QI. Da tutto il pianeta, anche ieri, sono arrivati messaggi di cordoglio da istituzioni, centri di ricerca, personalità. Cristian Fabbi, direttore generale di Frc e presidente di Reggio Children srl, nella sua orazione funebre ha affermato: "Lavorare con Carla significa imparare. Era una filosofa, una politica, un’intellettuale, e di questo sentiremo la mancanza. Era trasgressiva, sempre capace di tirare fuori i talenti di tutti e di metterci al nostro agio".

Negli ultimi tempi, ha spiegato Fabbi, "era molto interessata ad alcuni temi: il valore della solidarietà, garantire che le persone ce la facciano da sole. Questo è anche il senso del progetto in corso in tutto il mondo con la Fondazione Lego, soprattutto in Africa e Asia, per far progredire le esperienze educative. Carla è una figura molto contemporanea. Le sue recenti riflessioni sull’intelligenza artificiale, l’hanno vista contrapporvi l’empatia, soprattutto la fisicità. Il tema del corpo, della presenza, soprattutto dopo la pandemia, è diventato per lei di attualità, anche nella modalità di essere e lavorare insieme… Teniamoci per mano e restiamo insieme". A nome di tutto il personale di Frc (che ha preparato un video-collage di foto sulle note di ‘Ma il cielo è sempre più blu’) hanno preso la parola Barbara Donnici ed Elisa Ferrari.

"È sempre stata molto avanti. Il nostro faro luminoso, la stella più brillante... Spesso si scherniva: ‘è un risultato di tanti’. In parte è così.. ma in questi giorni abbiamo ricevuto messaggi da ogni parte del mondo, tutti la ricordano e Dagli Usa, Marcelo Suárez-Orozco, chancellor all’Università di Boston e membro dell’Executive council dell’Accademia Pontificia di scienze sociali, con la moglie Carola, professoressa ad Harvard, raccontano: "Negli anni di tanti progetti insieme, l’immagine più forte è averla presentata a Papa Francesco, in Vaticano… quando ha guardato Francesco con il suo sguardo affettuoso, con tanta speranza e tanto amore. Francesco è stato anche molto contento, lo scorso anno, di sapere che il pensiero di Reggio Children fosse con Carlina al centro del lavoro al Summit sulla Climate Resilience". Dal Mit di Boston, Mitchel Resnick afferma: "Al meeting Lego disse: ‘Gioco e apprendimento sono come due ali di una farfalla, sono interdipendenti’. Molte molte altre cose sono interdipendenti: arte e scienza, scuola e comunità, educazione e politica. Per Carla le scelte di educazione erano sempre scelte politiche. Le prime scuole aprirono come risposta al fascismo. Oggi, in questi tempi così difficili, abbiamo bisogno più di ogni altra cosa della saggezza di Carla e delle sue idee, la giocosità, la sua gentilezza". Il nobel Heckman, dall’Università of Chicago: "Il suo lavoro e quello di Frc ha ispirato il mondo. Le sue intuizioni e la sua leadership ci mancheranno molto". Mentre la Lego Foundation l’ha descritta come dotata di "una leadership visionaria". Il messaggio più toccante è arrivato dal professor Lester-Irabinna Rigney, dell’Università del South Australia: "Se lei non è più, i figli del mondo risorgeranno. I bambini aborigeni e maori del Pacifico e tutti i bambini dell’Oceania stringono le braccia intorno a Reggio e all’Italia".