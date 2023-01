"Il mondo va avanti grazie agli scontenti"

La presentazione dell’ultimo libro dello scrittore e giornalista Marcello Veneziani, ospite dell’associazione culturale Balder, presieduta dal coordinatore di Fd’I Marco Eboli, sabato pomeriggio, alla sala convegni dell’Hotel Astoria, ha visto la sala gremita da oltre 150 persone. Il pomeriggio culturale si è snodato attraverso un dialogo tra il presidente dell’associazione culturale Balder Marco Eboli e Marcello Veneziani. Il tema: la scontentezza.

"Ne è scaturito un quadro che assegna alla scontentezza il doppio significato di veleno e medicina – commenta Eboli – Il primo lo è se ci si abbandona ad essa, la seconda se la si sa vivere e cavalcare come opportunità di miglioramento". Gli italiani sono, secondo l’autore, un popolo di scontenti che però attraverso l’arma dell’ironia riescono ad ammansirla e sdrammatizzarla. La scontentezza ha origine da problemi platenari, le guerre, la pandemia, il cambiamento climatico e feconda ancora di più in situazioni degradate. Si pensi a molte città con i quartieri dormitorio, lasciare al degrado materiale e di arredo, attraversate da moltiduni di immigrati, senza fissa dimora. La perdita di luoghi identitari è associata anche al venir meno di senso della vita. La categoria degli scontenti per antonomasia, secondo Veneziani, sono gli intellettuali perché sempre alla ricerca di nuove creazioni, a condizione che non diventino megafono del potere perché in tal modo verrebbe meno il senso critico tipico del loro ruolo. In politica poi, sostiene Veneziani, l’essere scontenti, se si trasforma in malcontento, protesta, voglia di modificare situazioni ritenute insopportabili è un motore positivo. La conclusione è che il mondo si regge su chi accetta la sorte ma cammina sulle gambe degli scontenti.