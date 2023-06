Il monito del questore Ferrari "Non fate affari con la mafia"

"Il messaggio che vogliamo lanciare è che nel breve periodo, a chi sceglie di fare affari con la ‘ndrangheta forse può convenire. Ma nel lungo periodo no". Un appello forte e chiaro quello del questore Giuseppe Ferrari durante la conferenza stampa dell’operazione ‘Perseverance bis’ illustrata ieri mattina. "La mafia è abituata a fare rete, ma anche noi la facciamo grazie al proficuo rapporto instaurato con Dda e guardia di finanza. Con questa inchiesta abbiamo dimostrato che seguendo i soldi, arriviamo anche a chi, pur non facendo parte della criminalità organizzata, alimenta o trae profitto dai servizi illeciti", ha concluso Ferrari.

"Questa inchiesta – è entrato più nel dettaglio il colonnello della guardia di finanza nonché comandante provinciale delle fiamme gialle reggiane, Filippo Ivan Bixio – ci fa capire l’evoluto modello di business della ‘ndrangheta con veri e propri servizi finanziari illegali alle aziende, applicando solitamente uno sconto che in percentuale si aggira attorno all’Iva applicabile". A fargli eco, il dirigente della squadra mobile Guglielmo Battisti: "L’indagine ci offre uno spaccato di come opera la ‘ndrangheta che è diventata una sorta di criminalità finanziaria specializzata, ma sempre parallelamente ad un contesto di armi e violenza. Nel primo filone di Perseverance, da alcune intercettazioni ambientali a carico di Salvatore Muto (classe ’85, condannato in primo grado, ndr) mi colpì come il sodalizio pianificasse condotte violente come ‘gambizzazioni’ o adirittura si parlava di ‘sfregiare con l’acido’ una donna, mentre un attimo dopo si parlava di fatture false". Infine il dottor Battisti lancia il monito: "Come diceva mio nonno, del maiale non si butta via nulla. Così, dalla prima inchiesta dove abbiamo preso chi emetteva le fatture, siamo andati a prendere ora chi ne beneficiava. Sono reati gravissimi. Li staniamo tutti, seguendo il flusso del denaro".

dan. p.