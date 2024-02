Il monito della polizia: "Attenti all’uso del web"

Tecnologia non sempre controllata, gli effetti della pandemia, un uso di internet non sempre lecito hanno portato a un aumento del rischio online per i minorenni. Sono quasi 3.500 le denunce alla polizia postale, nel 2023 in Italia, per aggressioni online su minorenni. E sono molti i casi non segnalati. L’impegno della polizia postale si è concentrato sul traffico di foto e video che ritraggono vittime minorenni di abusi sessuali, sulla loro identificazione attraverso un’attività di monitoraggio delle comunità e dei siti dove il materiale viene scambiato, prodotto e commercializzato, per l’individuazione dei soggetti coinvolti. Nel 2023 sono stati 353 i casi di adescamento online, colpendo soprattutto i giovanissimi, gli under 13.

E non manca il coinvolgimento di bambini sotto i dieci anni di età. Attenzione poi al fenomeno del sextortion, che colpisce centinaia di adolescenti.