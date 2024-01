Il monito di Mahmoud:: "Fuorviante pensare che sia solo questione dei ‘non italiani’"

"Accostare il disagio giovanile unicamente ad un tema di cittadini con background internazionale è fuorviante specie se questo è accostato alla pubblica sicurezza poichè innesca un pensiero che la persona con origini non italiane possa essere un “problema” di ordine pubblico". È la riflessione di Marwa Mahmoud, consigliera comunale Pd di Reggio nonchè membro della segreteria nazionale dem e responsabile del centro interculturale Mondinsieme, presente ieri al tavolo. "Ho raccolto con entusiasmo l’appello del Prefetto ad un confronto sul tema del disagio giovanile a partire da quanto accaduto a Capodanno all’isolato San Rocco – spiega – . Credo che questo possa essere stato un pretesto per darci l’opportunità di avviare un dialogo con realtà che sono ormai un presidio sociale sul nostro territorio. I centri culturali islamici sono infatti una realtà longeva della nostra città, a cui fanno riferimento centinaia di famiglie che tutti i giorni lavorano e contribuiscono al progresso delle nostra città. Ogni occasione di dialogo è feconda se si pone degli obiettivi condivisi come la creazione di coesione sociale a partire da momenti di dialogo interculturale e interreligioso, di cui oggi c’è un estremo bisogno". Infine, Mahmoud conclude: "Va tuttavia rilevato che il disagio giovanile ed adolescenziale è trasversale e tocca una generazione in crisi che ha vissuto la pandemia come ritiro sociale e che oggi sfoga, in tantissime città d’Italia, le proprie frustrazioni e le difficoltà che vive in termini di disuguaglianze sociali ed educative".