Il Montagna seleziona le magnifiche otto. Tra Felina e Cervarezza è uno spareggio

Fuori i secondi nel Torneo della Montagna che sceglie le magnifiche 8 da promuovere ai quarti di finale Dilettanti e Giovanissimi. Farà molto caldo nella vallata del Secchia: i campioni in carica del Villa Minozzo inseguono il punto-qualificazione nel girone B di ferro ospitando un Castellarano già eliminato che darà spazio solo ai suoi validi locali. I biancorossi di mister Canovi vogliono dedicare la giornata al difensore Nicola Banzi, vittima nello scorso week-end di un grave incidente stradale da cui l’atleta si sta fortunatamente riprendendo; sul campo presenti come esterni l’ex pro Dessena, il forte difensore Uggè, oltre all’ormai naturalizzato minozzese Spinola.

Autentico spareggio allo "Zanelli" fra il Felina e il Cervarezza cui bastano due risultati su tre per passare alla seconda fase. Nei bismantovini è emergenza locali col recente infortunio di Nicolò Gaspari e la squalifica del mediano Ruffini, mentre sono sempre out Briselli, Morani e Zannoni; pattuglia esterna confermata con la coppia difensiva formata dall’ex correggese Pupeschi e dal veneto Dall’Ara (Chievo Verona), mentre in mezzo agirà Manuzzi alle spalle del duo d’attacco Isella-Melloni. I termali ingaggiano il fantasista Giacomo Marangon, protagonista nella recente ascesa nei pro delle Dolomiti Bellunesi, riabbracciano il bomber ex granata Guidone, il ravennate D’Orsi, inseriscono il centrocampista Spinosa e riconfermano il terzino Giuliani; rosa residenti priva dello squalificato Edoardo Gaspari. Match da dentro o fuori fra il Gatta e il rientrante Cavola che guida il girone D: i granata confermano in toto la rosa delle ultime due uscite, mentre i rossoblù hanno il ballottaggio Mata-Toure come spalla d’attacco del bomber Messori. Ambiente scosso da una tragedia per la Borzanese che giocherà col lutto al braccio la decisiva trasferta contro l’Olimpia Roteglia per l’improvvisa scomparsa di Francesco Margini, giovane 24enne molto noto nell’ambiente calcistico pedecollinare.

Spareggio primo posto fra il rientrante Castelnovo Capitale e Querciolese, ma il pareggio qualificherebbe entrambe, mettendo fuorigioco il Carpineti, semifinalista della scorsa estate, che attende con poche speranze un Trinità ancora al palo e affossato proprio dai rivali odierni col ricorso relativo al match d’andata. Nei bismantovini ritorna a disposizione il guardiano Briglia, out lo squalificato bomber Habib sostituito in attacco dal baby vettese Diego Tosi (2005) ingaggiato come esterno; riconfermati il vianese Palmiero che farà coppia con la new-entry Zaccariello, mentre in mediana fiducia confermata alla coppia Fomov-Notari del Brescello Piccardo. Tutto confermato in casa Querciolese, ad eccezione del numero uno causa indisponibilità dell’ex granata Narduzzo.

Spareggio per il primato fra Spqm Montecavolo e Baiso con qualche esperimento nei locali che faranno esordire in attacco Smaldone, neo-acquisto del Vezzano. Passerella per tutti locali in Collagna-Cerredolo con entrambe le formazioni già eliminate. Il programma con sedi, orari e arbitri (ore 17 i Giovanissimi, ore 18.30 i Dilettanti). Girone A: Collagna (3)-Cerredolo (5) a Collagna (Braglia e Domenico Colloca); Spqm Montecavolo (10)-Baiso (10) a Quattro Castella (Venerio e Mandato). Girone B: Felina (8)-Cervarezza (9) a Felina (quaterna del Csi di Parma); Villa Minozzo (9)-Castellarano (2) a Villa Minozzo (Soncini e Bonafini). Girone C: Castelnovo Capitale (11)-Querciolese (10) al Centro Coni di Castelnovo Monti (Bianco e Manco); Tricolore Carpineti Valestra (7)-Trinità (0) a Carpineti (Novello e Folloni). Girone D: Gatta (10)-Cavola (12) a Gatta (Panariello); Olimpia Roteglia (3)-Borzanese (10) a Roteglia (Salemi).