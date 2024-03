Il Montagna sogna di arrivare a 16 squadre

Siamo ancora in inverno, la primavera inizierà ufficialmente il 21 marzo, ma per il calcio provinciale reggiano è già estate: a tre mesi dall’inizio dell’edizione numero 72 del Torneo della Montagna la temperatura degli appassionati si sta alzando vertiginosamente. C’è fermento per provare a spodestare il Cervarezza dal trono dei Dilettanti e anche Giovanissimi, così come il Canossa da quello degli Juniores e il Pratissolo da quello degli Amatori.

Il Csi di Reggio, col direttore tecnico Giovanni Codazzi, è al lavoro per dare vita a un Montagna all’altezza delle sempre grandi aspettative.

Partiamo dalle possibili partecipanti dei tornei dei Dilettanti e Giovanissimi, che l’anno scorso avevano 14 squadre. Il numero dovrebbe essere confermato, difficile possa salire (il "sogno" sarebbe arrivare a 16, per una formula più lineare). Rispetto alla scorsa estate ci saranno le conferme di Baiso, Borzanese, Carpineti, Cerredolese, Cervarezza, Collagna, Felina, Gatta, Leguigno, Roteglia e Vettus. Niente Castelnovo Capitale e Cerrè Sologno: quest’ultima potrebbe essere "sostituita" dal Villa Minozzo. Valutazioni in corso anche per Canossa, Casina e Querciolese (presente l’anno scorso). L’inizio è previsto per domenica 9 giugno, con finali sabato 27 luglio a Carpineti. A livello di regolamenti non sono previsti scossoni rispetto l’anno scorso: c’è una piccola curiosità, ovvero che il Csi nel regolamento ha spiegato ancora meglio i passi e i criteri che riguardano le deroghe di Prima categoria (chiamate "Golden") e quelle di Seconda ("Silver"). Per i quarti di finale dei Dilettanti c’è l’idea di non giocare in casa della meglio piazzata, ma in terreni di gioco sorteggiati precedentemente: vedremo gli sviluppi.

Per i Giovanissimi le società hanno votato all’unanimità il passaggio del minutaggio dei tempi da 25’ a 30’, con le gare dei baby che dunque avranno un’ora di gioco.

Poi ecco la categoria Juniores, che sta vivendo un vero e proprio exploit.

Lo scorso anno erano otto le società: Montalto, Castelnovo Capitale, Gatta, Felina, Baiso, Borzanese, Canossa e Corneto. Al di là di possibili defezioni, sono pronte ad entrare Casina, Roteglia, Cervarezza, Cerrè Sologno, Carpineti e un’altra squadra del comune di Casina (Migliara). Il numero potrebbe balzare da 8 a 12 squadre, un incremento molto apprezzato da tutte le parti in gioco. La finale, così come quella degli Amatori, avrà luogo a Casina.

Grande entusiasmo, a proposito, anche per gli Amatori: erano sei lo scorso anno le squadre, con Casina, Pratissolo, San Cassiano, La Vecchia, Felina e Vezzano.

Oltre queste conferme, ci sono approcci concreti di Marola, Baiso, Scandiano, Ramiseto, Terrasanta, Salvaterra e Borzano. Dalle 6 squadre si potrebbe arrivare realmente a 12 o 13: finalissima, come detto, a Casina. Non si limita alle quattro categorie il Torneo della Montagna, che dopo la 70^ edizione svoltasi nel 2022 vuole diventare sempre più itinerante e coinvolgente. Confermato l’evento "Il mio primo Montagna" per il 22 giugno: dopo il successo dello scorso anno, con i piccoli Primi Calci di Real Casina e Atletic Progetto Montagna impegnati in un sabato di gol e divertimento a Carpineti, il Csi vuole ripetere, per introdurre i piccoli dell’Appennino al mondo del Torneo della Montagna con un piccolo torneo all’insegna del divertimento. E non finisce qui: il Csi ha in cantiere un’altra novità assoluta. È in fase di studio una giornata dedicata al calcio femminile sempre a fine giugno. Insomma: ce n’è davvero per tutti, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la montagna per un estate non solo di calcio.

Vero che le partite sono l’elemento centrale, ma il Montagna da sempre coniuga sport, tradizioni, e amore per il proprio paese. Una girandola di emozioni.