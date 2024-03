Il Montecchio crolla a Salsomaggiore. In Eccellenza esulta solo la Correggese

Ben 33 squadre reggiane hanno disputato il turno infrasettimanale (Eccellenza, Promozione e Prima categoria).

Oggi due posticipi di Promozione: Carignano-Boretto (girone A, a Colorno alle 20.30) e Castelnuovo-Vianese (girone B, a San Michele dei Mucchietti alle 21). L’Eccellenza: solo 0-0 nel derby tra Fabbrico e Brescello/Piccardo.

Il Montecchio ha perso 4-1 a Salsomaggiore (3° kappao di fila): per i parmensi gol di Orlandi, Crescenzi, Lattuca e Togola, per i giallorossi Davoli.

Sconfitto anche il Rolo sul campo del Colorno: 2-1 firmato Piscicelli e Carrasco, inutile il gol di Budriesi.

Rolo al 2° kappao di fila.

Stessa sorte per la Bagnolese, che ha perso 2-1 con la Fidentina. All’82’ ha deciso tutto Pellegrini, dopo il vantaggio lampo di Mastaj e il pari momentaneo di Daniele Calabretti.

L’unica reggiana d’Eccellenza che esulta è la Correggese: 3-0 alla Pieve Nonantola (Leonardi, Luppi e Cappelluzzo), 5° successo di fila e 2° posto momentaneo.

Poi la Promozione, col girone A: alla Riese il derby col Luzzara, che con un 2-0 firmato Notario Aranda e Volpini si è portata a -1 dai playoff. Luzzara al 5° kappao di fila.

Male il Campagnola: 2-1 in rimonta per il Felino con doppio Lestini, non è bastato Camillo. La Sammartinese sa solo vincere: 3-1 sul campo del Futura Fornovo Medesano e 9° successo di fila (-4 dal 2° posto). Gol di Santini (due) e Gareri, per i locali Petronelli.

Andiamo al girone B. Dopo 7 sconfitte respira il Baiso/Secchia: Caputo (1-0) basta per superare l’Atletic Cdr Mutina. Vaccari e Xhuvelaj hanno firmato il 2-1 dell’Arcetana sul San Felice (Carpeggiani). Biancoverdi momentaneamente a -3 dalla vetta. Finisce 2-2 tra Terre di Castelli Nextgen (Paltrinieri e Toni) e Castellarano (Bertolani e al 93’ Bovi).

Netto 3-0 della capolista Bibbiano/San Polo sullo Sporting Scandiano grazie a Benassi, Cilloni e Messori (rigore): oggi la Vianese è chiamata a rispondere. Poker del Vezzano sul fanalino di coda Atletic Progetto Montagna: 4-1 che porta le firme di Campaniello, Grossi, Spadacini e Mercadante (per gli appenninici Amore).

Infine ecco la Prima categoria.

Girone B: Quattro Castella-Basilicastello 1-1 (Stradi per i reggiani) e secco 3-0 del Celtic Cavriago (Zampineti, rigore di Tavaglione e Grassi) sul Boca Barco. Girone C: Povigliese vittoriosa per 3-2 sul Virtus Cibeno (Fisicaro, Tosi e Perini superano la doppia di Forghieri). Poker Virtus Correggio sulla Rubierese (4-2): doppiette per Benevelli e Guidetti (Virtus), e anche per Vanacore (Rubierese). Senza reti San Prospero Correggio-FalkGalileo.

Uno a uno tra Reggiolo (Boukal) e Viadana (Dede). Remigini determina con un gol la vittoria della sua Virtus Libertas sul Vis San Prospero. Masone-Daino Santa Croce 1-0: per gli "orange" autorete di Berselli. Guastalla cala il tris (3-1) sul Ganaceto: Mezzana, Caramaschi e Zani superano Dellacasa. Gli Original Celtic Bhoys perdono in casa per 2-1 con la Solierese: non basta Obeng, decisivi Sighinolfi e Ronzoni al 93’.

Godono le reggiane del girone D: Carpineti corsaro (2-1) con Rocca e Ruffini sul campo della Consolata; Bottazzi decisivo per il Casalgrande sul campo del Lama (0-1).