Il Montecchio incontrerà il Terre di Castelli. Promozione, doppio derby con Piacenza

Sono stati sorteggiati gli scontri che andranno in scena per le "final four" della Coppa Eccellenza e quelli dei quarti di finale della Coppa "Minetti", quella di Promozione. L’avversario del Montecchio in semifinale di Coppa Italia Eccellenza saranno le Terre di Castelli. La gara andrà in scena mercoledì 17 gennaio, così come l’altra semifinale che sarà disputata tra Calcio Zola e Gambettola. La Federazione comunicherà nei prossimi giorni i campi da gara: si giocherà su campi neutri e le semifinali saranno in gara secca. In caso di pareggio nei novanta minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. Passiamo ora ai quarti di finale di Coppa Promozione. La società nominata per prima giocherà in casa l’incontro (cioè la prima che è stata estratta): le due reggiane giocheranno in casa. Il Luzzara ospiterà la Castellana Fontana, mentre lo Sporting Scandiano riceverà la Pontenurese. Un doppio derby sull’asse Reggio-Piacenza. Questa era la macroarea 1, mentre la macroarea 2 è composta da queste due sfide: Portuense Etrusca-Faenza e Bakia Cesenatico-Solarolo. Le gare si svolgeranno in due mercoledì: 24 e 31 gennaio, nei prossimi comunicati si saprà chi giocherà il 24 e chi il 31. Per quanto riguarda la finale provinciale di Coppa Emilia Romagna di Seconda categoria: Cerredolese-Barcaccia si giocherà domenica 14 gennaio alle ore 14.30 a Reggio Emilia, sul sintetico "Valli" in via Luthuli. Queste, invece, le otto squadre ufficialmente qualificate ai quarti di finale del Memorial Presidenti, la Coppa di Terza categoria: M.T. 1960, Sporting Club Sant’Ilario, Calcio Cavriago, Fosdondo, Casalgrandese, Amici di Davide, Vetto e Team Corcagnano.

g.m.