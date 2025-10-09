Il Montegrappa osa troppo. L’Olimpia Regium lo punisce

MONTEGRAPPA

3

OLIMPIA REGIUM

4

MONTEGRAPPA: Kovacevic, Ercolessi, Bon, Vejseli, Bandiera, Mohssine, Corazzin, Pagos, Mattaboni, Rosso, Matrone, Brusaferri.

Alleantore Gulizia.

OLIMPIA REGIUM: Piccioni, Edinho, Mereu, Vissoto, Halitjaha V., Montanari, ruggiero, Panico, Iissi, Aieta, Halitjaha F., Mazzariol.

Allenatore Margini.

Arbitri: Carnazza e Buzzachino di Taranto (Crono: Voltarel di Treviso).

Reti: primo tempo 4’ Mattaboni (Montegrappa), 6’ Mohssine (M), 13’ Mazzariol (Olimpia Regiumm); secondo tempo 7’ Mazzariol (OR), 8’ Halitjaha V. (OR), 15’ Bon (M), 18’ Piccioni (OR).

Note: ammonito Mohssine (M).

Splendida affermazione dell’Olimpia Regium Reggio Emilia (4) nel recupero della prima giornata di Serie A2 Elite sul campo del Montegrappa (0).

In terra trevigiana l’inizio degli uomini di Margini è tutt’altro che memorabile, con l’uno-due dei padroni di casa che rende la strada in salita, ma il proseguo è davvero di alto livello: Mazzariol (foto a sinistra) fa 1-2 su lancio dalle retrovie del portiere Piccioni, poi pareggia ad inizio ripresa con una splendida azione personale.

Quello del brasiliano non è il più bel gol di serata perché Valtin Halitjaha trova una splendida conclusione dalla propria area che sorprende Kovacevic, troppo fuori dai pali.

Il Montegrappa, quando mancano più di 1’’ al termine, schiera il portiere di movimento e impatta con Bon, ma poi sente di poter vincere e rimane senza portiere: l’estremo difensore reggiano Piccioni, però, intercetta un corner e segna dalla distanza, regalando il primo successo ai suoi.

Unica nota dolente di serata l’infortunio al piede di Fation Halitjaha, portato fuori a braccio dai compagni. Da valutare le sue condizioni, ma l’atleta sicuramente non potrà scendere in campo domani, in occasione della sfida di Cesena (ore 20,30), anticipo del terzo turno di campionato.