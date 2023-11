Il Multiplo ha bisogno di tutti

Mancano 11 giorni per arrivare all’obiettivo dei 4mila euro per i Laboratori digitali al Multiplo. La campagna di crowdfunding online sulla piattaforma "Ideaginger", grazie a 51 sostenitori, ha raggiunto il 60% della somma pari a 2400 euro. Dal Centro culturale spiegano: "Se non raggiungiamo la soglia dei 4mila sarà tutto inutile. Nelle campagne ‘Tutto o niente’ se non si raggiunge la soglia minima di fondi raccolti, tutti i contributi vengono restituiti, e il progetto non vede la luce. Non lasciamo cadere nel nulla tutto questo impegno".

Con i fondi si intende acquistare nuove attrezzature tecnologiche e potenziare il personale per la gestione delle attività: dalla progettazione di oggetti 3D alla loro stampa, dalla programmazione Scratch alla realizzazione di videogiochi che stimolano la fantasia. In progetto anche laboratori sulla robotica e la sperimentazione della realtà virtuale.

f.c.