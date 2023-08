Il Mundial, i bagni nella fontana, Vandelli presidente Quell’indimenticabile estate dell’anno 1982

Gol, canicola, agricoltura a rischio, corsi d’acqua in secca, città deserta. Le raccolte storiche del Carlino restituiscono un’estate in stile amarcord. Diventa iconica quella del 1982, con situazioni che richiamano il periodo attuale.

Furono mesi piuttosto caldi, con le temperature che s’impennarono ai primi di luglio per poi toccare i 36 gradi. Almeno 26 i giorni in cui il termometro scavalcò i 30 gradi. Difficoltà per l’agricoltura: "Non piove da due mesi. Manca l’acqua per irrigare i campi. In pericolo le coltivazioni di mais e barbabietole", si legge a metà luglio. Il Po era calato parecchio, difficile la navigazione. "Falde acquifere verso l’esaurimento. Crostolo asciutto", aggiungeva un titolo.

Lavori per la fontana davanti al Valli, dove i tifosi si erano tuffati per festeggiare la vittoria degli azzurri ai Mondiali di Spagna dopo una cavalcata inarrestabile: vittoria sul Brasile di Zico, sull’Argentina di Maradona, in finale 3 a 1 alla Germania a firma di Rossi, Tardelli e Altobelli. Vandelli diventava presidente della Reggiana, Sacchero disegnava la squadra granata puntando su mister Fogli, Carnevale, Bruni, Di Chiara e altri.

Bertini e De Pellegrin lasciavano il ciclismo. Si cercava refrigerio nell’affollata piscina di via Melato mentre Battiato, Falco e Miguel Bosè facevano da colonna sonora, in Vespa Px si sfrecciava in direzione della piscina della discoteca Marabù. L’importante era sfuggire al caldo, verso il tutto esaurito negli alberghi appenninici.

Si andava sull’Enza e sul Dolo, presi d’assalto nel giorno di Ferragosto per il classico picnic. I ragazzi andavano in motorino al Belvedere di Bergonzano, animato dal juke-box, o al parco di Roncolo, balcone verde con vista sulla pianura arroventata. Tra le gelaterie più gettonate il Cristallo di viale Umberto I con la distesa.

Sempre a Ferragosto, il rito degli appassionati di calcio era la finale del Torneo della Montagna, quell’anno tra Carpineti e Corneto. Reggio rallentava il ritmo, la maggior parte dei negozi era chiusa per ferie. "La città si è svuotata. Ladri un po’ ovunque", diceva un altro titolo mettendo in guardia dai topi di appartamento. Non c’era internet, l’elenco dei pochi esercizi aperti era sul giornale, quartiere per quartiere. Le serate afose si riempivano di film, odore di zampirone e anguria. Ecco il Lux, cinema all’aperto in viale Timavo dove si proiettavano "I guerrieri del Bronx", "Taxi driver" e "Grease 2".

L’arsura era alleviata dalle cocomeraie: se ne ricordano in viale Isonzo, Porta Santo Stefano e Porta San Pietro. Serate musicali al Tocci e in piazza san Prospero, più arduo trovare un bar aperto. Poi, dopo Ferragosto, lentamente, i negozi riaprirono e la città riprese vitalità, archiviando le ferie. E con il primo temporale, l’estate se ne andò in punta di piedi, portandosi via afa, gol e gite sull’Appennino. Massimo Tassi