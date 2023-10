Il municipio si difende: "Procedura regolare, era la migliore offerta qualitativa e di prezzo"

"Tutto è avvenuto nel rispetto delle norme, anche in relazione a incompatibilità e conflitto d’interesse. Nessun esponente della giunta era a conoscenza della procedura di affidamento". L’Amministrazione comunale respinge le accuse della Lega. E, fa sapere – entrando nel merito dell’affidamento diretto in favore della società Pressline del servizio di rassegna stampa telematica quotidiana – che "verificato che il precedente titolare dell’affidamento del servizio non poteva essere nuovamente incaricato, nel rispetto del principio di rotazione, si è proceduto ad un’indagine di mercato al termine della quale si individuava in Pressline, società già fornitrice in anni passati (fino al 2018, ndr) del servizio, l’autore della migliore offerta in termini qualitativi e di convenienza del prezzo".

Il municipio spiega come "la determinazione a contrarre e l’affidamento sono avvenuti mediante trattativa diretta sulla piattaforma elettronica Mepa-Consip, modalità consentita poiché si trattava di un affidamento sotto la soglia dei 40mila euro, ovvero di circa 7.500 euro complessivi (più Iva), per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Tale somma è da suddividersi, in pari entità, fra Comune e Provincia di Reggio Emilia: il servizio di rassegna stampa infatti, per ragioni di economicità ed efficienza, è condiviso con l’Amministrazione provinciale. Pertanto, il costo reale a carico del Comune di Reggio è di 1.143,75 euro per il 2023 e di 3.431,25 euro per il 2024. Stesse quote per la Provincia". L’Amministrazione però sul piano politico non risponde, almeno per ora, al Carroccio. Ma solo sul profilo procedurale. "Rispetto alle questioni di incompatibilità, sollevate oggi dalla Lega, si sottolinea che – come d’altro canto previsto dall’ordinamento, che dispone la separazione di funzioni tra l’organo politico e quello tecnico-amministrativo – nessun esponente della Giunta comunale era a conoscenza della procedura di affidamento in corso".

Infine, da piazza Prampolini puntualizzano: "Come è possibile leggere diffusamente nella stessa determina dirigenziale di affidamento del servizio, infine, sono state verificate eventuali condizioni di incompatibilità (normativa del Tuel) e non è stata riscontrata alcuna condizione ostativa; altresì non risultano situazioni di conflitto di interesse, anche in relazione a quanto espresso in materia dal ministero dell’Interno. Da ciò si desume la compiuta regolarità dell’affidamento del servizio".

dan. p.