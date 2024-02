Il municipio s’illumina con la scritta "Cessate il fuoco"

Da stasera alle 18,45 sulla facciata del municipio di Reggio campeggerà per un mese la scritta luminosa "Cessate il fuoco ora!" come messaggio contro la guerra in Medioriente. La città aderisce così – a seguito di una specifica delibera della Giunta comunale e di una mozione del Consiglio comunale presentata dal consigliere comunale Paolo Burani di Europa verde – alla campagna promossa da diverse città – fra cui Roma, Londra, Parigi, Bruxelles, Stoccolma, Ginevra, Montreal e tante altre – e da numerose organizzazioni non governative in tutto il mondo.

Il messaggio di pace comparirà ogni giorno, dal crepuscolo, fino al prossimo 8 marzo. È la prima di una serie iniziative per la pace che l’Amministrazione comunale promuove in questo periodo, fra le quali incontri realizzati con il Coordinamento Diritti Umani e diverse organizzazioni della società civile, per arrivare una mobilitazione di opinione in favore della pace in città.

Sarà inoltre ospite in città, dal 23 al 27 febbraio, Robi Damelin, attivista pacifista israeliana e la portavoce del Parents Circle-Families Forum (Pcff), organizzazione congiunta israelo-palestinese di cui fanno parte oltre 600 famiglie che hanno perso un familiare stretto a causa del conflitto tra Israele e Palestina. Nel 2002, Robi Damelin perse il figlio David, 28enne.