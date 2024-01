Il muratore ristruttura la casa ma se ne va coi gioielli di famiglia

E’ stato denunciato per un furto avvenuto nell’ottobre di due anni fa, in un’abitazione di Correggio in cui aveva eseguito lavori di ristrutturazione, attraverso una impresa che era stata incaricata di eseguire l’intervento.

A fine cantiere il proprietario si era accorto dell’ammanco di 150 euro in contanti e di oggetti preziosi per un valore di oltre settemila euro.

E’ stata contattata l’impresa incaricata dei lavori, ottenendo il nome dell’operaio, un 38enne residente nel Veronese, scoprendo che lo stesso aveva avuto un simile comportamento in altre abitazioni dove era stato a lavorare, oltre che gravato da precedenti per furto.

A distanza di tempo, a indagini concluse, l’uomo è stato ora denunciato per furto.

Dall’abitazione correggese erano spariti un anello d’oro, un altro anello tempestato di diamanti, un ciondolo in oro bianco con una perla nera, un paio di orecchini in oro bianco, a forma di fiore e con brillantini di diamante, oltre a orecchini pendenti in argento, placcato oro. In casa non c’erano segni di scasso o effrazione.

E l’unica persona estranea alla famiglia entrata in casa era stata proprio l’operaio che aveva lavorato in quelle stanze.

a.le.