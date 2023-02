Il museo Cervi sempre più inclusivo E’ nata la guida per ciechi e sordi

di Mariagiuseppina Bo

Arriva la Lis, lingua dei segni, al museo Cervi, a Gattatico, perché sia inclusivo ed accessibile a tutti. Domani mattina alle 10,30 nella sala Genoeffa Cocconi, s’inaugura la video guida dedicata agli ipoacusici, sordi, ipovedenti e ciechi, con i sottotitoli dedicati, fruibile con QR Code, dal titolo:” Il percorso di realizzazione del Museo Cervi accessibile”. Realizzata in collaborazione con l’Ente nazionale sordi (Ens) Emilia-Romagna, segna un traguardo notevole per un museo considerando il livello del servizio dedicato. Non si tratta, infatti, solo di mettere le cuffiette delle normali guide audio, che illustrano sommariamente ciò che si ha davanti, ma di una vera e propria spiegazione di quanto ipovedenti ed ipoacusici trovano nel percorso museale. Durante la mattinata si terranno visite guidate gratuite aperte a tutti, a voce e in lingua dei segni. Il Museo Cervi diventa così più accessibile e inclusivo, supera le barriere e le differenze. Il nuovo percorso museale di Gattatico, potrà essere visibile dal proprio dispositivo mobile attraverso i QR Code presenti nelle sale. La presentazione del progetto si apre coi saluti di Albertina Soliani (presidente istituto Cervi), Giuseppe Varricchio (presidente Ens), Gianfranco Menozzi (Ens Reggio), Silvia Ferrari (referente patrimonio culturale regionale), Sara Longhi (voce della videoguida Lis) . Dalle 11,30, visite guidate di un’ora, gratuite, nel percorso museale. Il percorso è aperto a tutti in voce ed in Lis, per unire due linguaggi diversi, attraverso la storia e l’esempio della famiglia Cervi e della Resistenza italiana.

La videoguida, creata in collaborazione con il consiglio regionale- Ente Nazionale Sordi- dell’Emilia-Romagna, si inserisce nel progetto di inclusività e di accessibilità per le persone

con disabilità nella fruizione di musei e luoghi di cultura. Visite guidate gratuite, ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Iscriversi: 0522 678356,

[email protected];www.istitutocervi.it.