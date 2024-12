Il museo del Carnevale è realtà. Già a ottobre partiranno i lavori. Capannelli: "Un regalo per il paese"

"Il Comune ha fatto un bellissimo regalo a tutti: ai cantieri, ai foianese e ai visitatori". La nascita del museo del Carnevale è salutata con entusiasmo anche dal presidente del comitato organizzatore Andrea Capannelli che commenta soddisfatto l’iniziativa di cui è stata data notizia ieri l’altro durante la conferenza di fine anno. Si tratta di un investimento di quasi un milione di euro che verrà sostenuto per 600mila euro dalla Regione Toscana. L’operazione riguarderà il recupero dello storico Palazzo Caiani su cui verrà allestito il “tempio“ del carnevale più antico d’Italia.

"Un’idea che mi piace molto, anzi ci piace molto. A Foiano una cosa del genere mancava da tempo una soluzione di questo tipo che invece c’è ovunque nelle altre città del Carnevale". E infatti mancava solo una sede perché di materiale ce n’era a quantità ma in qua e in là: tra la sede del comitato, alcuni magazzini e fondi privati o ai cantieri. L’obiettivo adesso sarà quello di metterlo in ordine tutto insieme per creare un itinerario in quel mezzo millennio (quasi) di storia. "Ci sarà da fare un lavoro anche di digitalizzazione, c’è tanto materiale scritto, manifesti storici degli anni ’40 e ’50 e ancora audiocassette e le bozzette dei vari cantieri", continua Capanelli entusiasta. E poi magari ci sarà anche qualche vestito delle sfilata in mostra e qualche dettaglio dei carri. "Un’altra bella idea sarebbe quella di legare il museo alla scuola di cartapesta, già nelle scuole della città cerchiamo di tramandare quella che è la tradizione foianese ma sarebbe bella spiegarla anche ai turisti", continua Capannelli che comunque sottolinea che comunque andrà si tratta di un bellissimo regalo, un capolavoro per la città, che oltretutto sarà collocato in una bellissima cornice come quella di un palazzo storico in una zona storica del nostro paese".

Ci sarà però da aspettare. Come spiega il sindaco di Foiano Jacopo Franci, "L’affidamento dei lavori dovrà esser fatto entro ottobre prossimo e da allora ci sarà da aspettare almeno un anno". E così è facile arrivare al 2026. "La struttura si svilupperà su tre piani, le sale sono tutte affrescate e abbiamo in mente di dedicare un piano al Carnevale, uno agli eventi e uno a Scannagallo e Furio del Furia", conclude il primo cittadino.