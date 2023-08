Il museo più piccolo del mondo ricorda Incerti

Albinea ha ricordato, nel primo anniversario della sua scomparsa, il giornalista e scrittore reggiano Matteo Incerti. Ieri mattina il ‘museo più piccolo del mondo’ è stato aperto per alcune ore per accogliere amici e famigliari di Incerti. Un’iniziativa lanciata da Corrado Ferrari, ex presidente della Pro Loco di Albinea che nel 2021 aveva fondato il museo assieme al giornalista e a Giacomo Mazzali, presidente della sezione dell’Anpi di Albinea. La sede è nei locali dell’ex pesa pubblica.

Il progetto ‘Storie che pesano, il museo più piccolo e ricco del mondo’ è nato con il sostegno del Comune. "Una cinquantina di persone, nel corso della mattinata, ieri hanno raggiunto il museo durante l’apertura straordinaria a un anno della morte di Matteo – dice Corrado Ferrari, curatore del museo –. Erano presenti, oltre a diversi cittadini, i famigliari di Incerti e di alcuni famigliari dei partecipanti dell’assalto di Villa Rossi nel marzo del 1945. Un momento comunitario per condividere le passioni di Matteo. Esprimo soddisfazione per le presenze durante l’apertura in ricordo di Matteo".

Il museo ospita oggetti legati ad eventi storici di Albinea tra cui cimeli dell’assalto al comando tedesco a Botteghe nel 1945 e il sacrificio dei cinque tedeschi che dissero ‘no’ a Hitler otto mesi prima nello stesso luogo. "Si tratta di un progetto che copre un periodo storico dal 1860 fino ai tempi nostri – sottolinea Ferrari –. Propone principalmente cimeli della prima e seconda guerra mondiale. Abitualmente l’apertura è su richiesta e durante le iniziative pubbliche organizzate ad Albinea. Matteo Incerti era molto legato a questo museo. Senza di lui il nostro museo non sarebbe nato. Nel mese di luglio il museo è stato aperto tre sere. Il totale dei visitatori delle tre serate è stato indicativamente di una cinquantina di persone. A questi visitatori serali bisogna poi aggiungere le due squadre di pallavolo femminile che hanno visitato il museo e successivamente sono state accompagnate alla visita di Villa Rossi".

Matteo Incerti alle vicende belliche e umane accadute ad Albinea aveva dedicato i suoi primi tre romanzi storici (Il Bracciale di Sterline, Il Paradiso dei Folli, Il Suonatore Matto). Il ricercatore storico e scrittore era deceduto improvvisamente il 14 agosto 2022 in Canada.

Lo scorso anno ad Incerti è stato dedicato il ‘Cammino dei tulipani’. Sulle colline di Albinea, nel corso del 1944, precipitarono due aerei americani. Nel primo caso tutto l’equipaggio, formato da sette aviatori, si salvò lanciandosi con il paracadute. Nel secondo morì il giovane tenente Richard Cooley, originario di Lookwood in Ohio.

A guerra conclusa la madre di Richard si recò ad Albinea e piantò alcuni tulipani nel punto in cui era caduto il velivolo del figlio. Da qui l’idea di Incerti di dedicare a questo gesto d’amore il ‘Cammino dei tulipani’. L’amministrazione di Albinea e la famiglia Incerti avevano quindi deciso di trasformare in realtà l’idea dello scrittore.

