Il musical degli studenti

Stasera e domani alle 20,30 al teatro Cavallerizza va in scena "Passaggio sicuro", un musical prodotto da On Art Aps, ideato e interpretato da giovani delle scuole superiori reggiane, nell’ambito del progetto "Guida, bevi, perdi" per la prevenzione e il contrasto degli incidenti stradale. Il musical è interpretato da studenti dai 14 ai 19 anni che hanno partecipato alla creazione dello spettacolo in tutte le fasi: dall’idea alla stesura del copione, alla realizzazione delle scenografie e dei costumi, alla recitazione, canto e ai ruoli di backstage. Ingresso gratuito ma su prenotazione su Eventribe.