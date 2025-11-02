Il Nabucco di Giuseppe Verdi come simbolo di universalità

‘Nabucco’ di Giuseppe Verdi, lo scorso venerdì sera, ha inaugurato la stagione lirica dei Teatri. E questo pomeriggio è in replica al Teatro Municipale Valli, con inizio alle 15.30. L’opera è un nuovo allestimento, coprodotto dal Teatro Pavarotti-Freni di Modena e Fondazione I Teatri, insieme ai Teatri di Operalombardia e Azienda Teatro del Giglio di Lucca. A dirigere l’Orchestra Filarmonica Italiana è Massimo Zanetti, mentre la regia è affidata a Federico Grazzini. Un teatro Valli gremito ha apprezzato la recita, tributando lunghi applausi all’intero cast artistico. Anche se non pienamente all’altezza della partitura verdiana, sia per timbrica sia dal punto di vista tecnico. Nel ruolo del titolo, il baritono argentino Fabian Veloz non ha sempre dimostrato fraseggio e controllo della voce. Così come Marta Torbidoni, interprete di Abigaille, che ha comunque ricevuto ovazioni a scena aperta. Preparato e diretto da Giovanni Farina, il Coro Lirico di Modena – ‘personaggio’ fondamentale in quest’opera – ha affrontato con grande precisione le sue parti. Il celeberrimo Va’, pensiero – eseguito con ampi tempi – ha raccolto un lungo riconoscimento da parte degli spettatori. Energica, a tratti di monumentalità eccessiva, la direzione di Massimo Zanetti. Scene e costumi, firmati da Anna Bonomelli, essenziali e senza tempo. Ma di grande impatto visivo (con la complicità delle luci di Giuseppe Di Iorio) e suggestione, molto leggibili nel fare da cornice a una storia che sembra non smettere di finire. Nel complesso, però, di fondo si è sentita la mancanza della necessaria forza teatrale richiesta dalla narrazione e dell’ardore verdiano, volendo privilegiare un simbolismo di universalità della storia.

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco