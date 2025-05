Il Napoli vince lo scudetto. Onda di tifosi per le strade

In lontananza si sentono chiari e forti dei botti che scoppiano, musica, urla. Due persone in centro storico si guardano con espressione interrogativa. Pochi secondi e realizzano subito: il Napoli ha vinto lo scudetto.

Venerdì sera una folla di tifosi biancoazzurri ha invaso la circonvallazione, una carovana in festa che con sé ha portato qualche danno, oltre al blocco del traffico sull’anello stradale che circonda l’Esagono.

Il carosello è partito simultaneamente appena dopo la vittoria ed è proseguito fino a notte fonda. Altrettanto tempestivo è stato l’intervento della polizia di Stato e il reparto Prevenzione Crimine che ha permesso di scongiurare danni peggiori rispetto a quanto poteva succedere: ad avere la peggio sono stati alcuni semafori su cui i tifosi si sono arrampicati nella frenesia nei festeggiamenti e che sono stati inevitabilmente danneggiati.

L’onda della tifoseria biancoazzurra ha travolto la circonvallazione in un corteo di tutte le età. Famiglie con bambini al seguito, coppie e gruppi di amici.

Caroselli, botti, canzoni cantate a squarciagola con musica amplificata dalle casse di automobili che si muovevano a passo d’uomo hanno occupato l’intera carreggiata per ore.

Per fortuna, si diceva, la situazione non è degenerata e non risultano feriti né interventi del 118 durante i festeggiamenti, diversamente da quanto accaduto in altre città d’Italia dove la febbre biancoazzurra ha preso il sopravvento. Alcuni semafori sono stati danneggiati, tra cui uno in zona Piazza del Tricolore, visto che durante il carosello diversi tifosi ci si sono arrampicati sopra. Ieri mattina la polizia locale si trovava sul posto per valutare la situazione e ripristinare i regolatori del traffico.

Giulia Beneventi